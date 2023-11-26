هل ينتقل الأرجنتيني ماورو إيكاردي إلى ريال مدريد؟

صرّح إليو ليتيريو بينو، وكيل ومحامي الأرجنتيي ماورو إيكاردي مهاجم فريق غلطة سراي التركي، أن الأخير قد ينضم إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت "ماركا" الإسبانية نقلا عن نظيرتها التركية "فاناتيك"، أن بينو زعم وجود اتصالات جارية بين إيكاردي والفريق الملكي حول احتمال انتقاله إلى البيرنابيو في يناير/كانون الثاني القادم.

وقال وكيل إيكاردي "أنا في مدريد الآن. لم يقدم ريال مدريد أي عرض رسمي لإيكاردي.. لكننا نتحدث مع مسؤولين في الفريق".

وتابع "سأذهب إلى إسطنبول يوم الاثنين المقبل للقاء إردن تيمور، نائب رئيس غلطة سراي.. ثم سأقضي بعض الوقت مع ماورو. لا أستطيع أن أقول أي شيء آخر في الوقت الحالي".

ولعب الدولي الأرجنتيني السابق (30 عاما) 21 مباراة مع فريقه التركي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات المحلية والقارية، وسجل 16 هدفا، بينها هدفان في دوري أبطال أوروبا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وأظهر المهاجم السابق لإنتر ميلان وباريس سان جيرمان، أنه لا يزال لديه كثير ليقدمه، بعد أن أنهى الموسم الماضي برصيد 23 هدفا و8 تمريرات حاسمة.

ومنذ بداية الموسم، يعاني ريال مدريد من نقص في اللاعبين، وازدادت الأمور تعقيدا بعد إصابة فينيسيوس جونيور الذي لن يعود قبل فبراير/شباط المقبل، لذلك سيكون النادي مضطرا لعقد صفقات على مستوى خط الهجوم.