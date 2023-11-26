رياضة|إنجلترا

هالاند أسرع لاعب يحقق 50 هدفا في البريميرليغ

النرويجي هالاند وصل إلى هدفه رقم 50 في 48 مباراة فقط بالبريميرليغ (غيتي)
26/11/2023

حقق النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، هداف مانشستر سيتي، رقما قياسيا جديدا بوصوله للهدف رقم 50 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في أقل عدد من المباريات.

وجاء هدف هالاند ضدّ ليفربول، السبت، في قمة الأسبوع الـ13، التي انتهت بالتعادل 1-1، ليصبح بذلك أسرع لاعب يحقق 50 هدفا في 48 مباراة فقط.

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وباستثناء فريق برينتفورد، فقد زار المهاجم الشاب (23 عاما)، مرمى 20 فريقا من أصل 21 ناديا واجهه، في البريميرليغ.

وجمع النرويجي أهدافه الـ50 في البريميرليغ خلال موسمين خاضهما لحد الآن مع مانشستر سيتي، بواقع 36 هدفا في 35 مباراة بالموسم الأول محطما الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد، ثم حقق 14هدفا في الموسم الحالي.

ونشر مانشستر سيتي تغريدة بحسابه على منصة (إكس) يشيد فيها بانجاز هالاند وكتب فيها "رقما قياسيا لا يصدق".

وسجل هالاند 33 هدفا بقدمه اليسرى و6 أهداف بقدمه اليمنى و10 أهداف بالرأس وهدفا وحيدا بالفخذ.

وبهذا الإنجاز التاريخي، تفوق الدولي النرويجي على 4 مهاجمين أسطوريين سابقين، وواحد لا يزال ينشط في الدوري الممتاز، ممن وصلوا إلى 50 هدفا في أقل عدد من المواجهات.

  • الإنجليزي أندي كول المهاجم السابق لنيوكاسل ومانشستر يونايتد: 50 هدفا في 65 مباراة

سجل كول 34 هدفا في الدوري الممتاز لصالح نيوكاسل يونايتد في موسم 1993-1994، وفي منتصف موسمه الثاني، انتقل إلى مانشستر يونايتد وهناك وصل إلى 50 هدفا.

  • الهولندي رود فان نيستلروي لاعب مانشستر يونايتد السابق: 50 هدفا في 68 مباراة

حقق المهاجم الهولندي هدفه رقم 50 في فوز فريقه السابق مانشستر يونايتد على مضيفه نيوكاسل 2-1 موسم 2003-2004.

  • آلان شيرر المهاجم السابق لبلاكبيرن وساوثهامبتون: 50 هدفا في 66 مباراة

احتاج الهداف الإنجليزي شيرر إلى 66 مباراة مع فريقيه السابقين ساوثهامبتون وبلاكبيرن ليسجل 50 هدفا.

  • الإسباني فيرناندو توريس مهاجم ليفربول سابقا: 50 هدفا في 72 مباراة

سجل المهاجم الإسباني هدفه رقم 50 في الدوري الإنجليزي الممتاز مع الريدز في مباراته رقم 72، وكان هدف الفوز المتأخر أمام أستون فيلا في ديسمبر/كانون الأول عام 2009.

  • المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول: 50 هدفا في 72 مباراة

احتاج النجم صلاح إلى 59 مباراة ليسجل هدفه الـ50 في الدوري الممتاز. وكان الدولي المصري وقّع على هدفين مع ناديه السابق تشلسي قبل أن يحقق 48 هدفا مع "الريدز".

 

المصدر : مواقع إلكترونية