بالفيديو.. مهاجم برازيلي سابق يتعرض لسطو مسلح للمرة الثانية

عاش نجم منتخب البرازيل لكرة القدم وفريق فلومينينسي السابق، فريد، لحظات رعب حقيقية بعد تعرضه لعملية سطو مسلح ومطاردة من مجموعة من اللصوص في ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضي في ريو دي جانيرو.

ووقعت الحادثة بعد أن غادر المهاجم السابق ملعب "ماراكانا" في ريو دي جانيرو عقب فوز فريقه فلومينينسي في الدوري على ساو باولو.

وكان لاعب كرة القدم المتقاعد، البالغ من العمر 40 عاما، ويشغل منصبا إداريا في النادي، بقي في الملعب لعقد اجتماع غير رسمي مع اللاعبين ومسؤولي النادي بعد الفوز.

وبعد خروجه من الملعب، تعرض للنهب في حي إيبانيما الشهير بالمدينة البرازيلية.

وتُظهر لقطات الكاميرا 3 رجال يخرجون من سيارة بيضاء كانت تلاحق فريد ويركضون نحو سيارته قبل إجباره على الخروج تحت تهديد السلاح.

Assalto que o ex-atacante Fred, do Fluminense, sofreu na madrugada de quinta-feira, em Ipanema-RJ, voltando para casa após Fluminense 1×0 São Paulo. 🗞 @joseilan

🎥 Reprodução pic.twitter.com/qf4Ptmf179 — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) November 24, 2023

كما أظهرت لقطات الفيديو رجلين آخرين على دراجة نارية كانا ينتظران في مكان قريب يراقبان الشرطة.

وبعد إخراجه من سيارته، شوهد فريد وهو يدفع خلف شجرة قريبة ويستلقي على الأرض ووجهه نحو الأسفل.

وتمكن اللصوص من الاستيلاء على هاتف فريد المحمول، بالإضافة إلى سيارته الفاخرة ذات الدفع الرباعي.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الشرطة، ولا يُعتقد أنه تم تنفيذ أي اعتقالات.

وهذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها فريد للسرقة في ريو دي جانيرو، حيث سُرقت ساعته وهاتفه المحمول عام 2014 أثناء سيره في حي إيبانيما بالمدينة.

🇭🇺⚽ MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DO FLUMINENSE – TOP 10 Post – 6 1️⃣🇧🇷 Waldo – 319 Gols ⚽ (1954—1961)

2️⃣🇧🇷 Fred – 199 Gols ⚽ (2009—2022)

3️⃣🇧🇷 Orlando "Pingo de Ouro" – 184 Gols ⚽ (1945—1954)

4️⃣🇧🇷 Hércules – 165 Gols ⚽ (1935—1941)

5️⃣🇧🇷 Telê Santana – 164 Gols ⚽… pic.twitter.com/AgwxTSfsWf — Noite de Copa (@Noitedecopa) November 19, 2023

فريد هو الاسم المختصر للنجم فريدريكو تشافيس جيديس، وهو ثاني أفضل هداف في تاريخ فلومينينسي، برصيد 199 هدفا في جميع المسابقات. إضافة لتمثيله فرق أتلتيكو مينيرو وكروزيرو في البرازيل وليون الفرنسي الذي حقق معه 3 ألقاب بالدوري في الفترة من 2006 إلى 2008.

ظهر لأول مرة مع منتخب البرازيل في عام 2005 وتم اختياره للمشاركة في كأس العالم 2006.

وكان المهاجم كبش فداء، مع آخرين، لفشل البرازيل في الفوز ببطولة 2014 بعد الهزيمة المذلة 7-1 أمام ألمانيا في نصف النهائي.

اعتزل فريد كرة القدم الاحترافية في يوليو/تموز العام الماضي.