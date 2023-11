بالفيديو.. "هالاند القادم" يصنع التاريخ في الكالتشيو

صنع نجم نادي ميلان الإيطالي فرانشيسكو كاماردا التاريخ في الدوري الإيطالي ليلة السبت بعد أن شارك مع ميلان أمام فيورنتينا ضمن الأسبوع 13 من الكالتشيو وهو لم يكمل عامه الـ16 بعد.

ففي سن 15 عاما و8 أشهر و16 يوما، ظهر كاماردا لأول مرة مع العملاق الأوروبي ضد فيورنتينا، وبذلك يصبح أصغر لاعب يشارك في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

واستدعي فرانشيسكو كاماردا للفريق الأول في ميلان بسبب النقص الهجومي الذي عانى منه الفريق قبل مواجهة فيورنتينا بعد إصابة البرتغالي رافائيل لياو، وإيقاف الفرنسي أوليفيه جيرو بعد حصوله على بطاقة حمراء أمام ليتشي بالجولة التي سبقت التوقف الدولي.

وتفوق كاماردا على الجناح الأيمن ذي الأصول العاجية "سيدو فيني" الذي شارك في مباراة فريقه جنوى ضد أتلانتا في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وهو بعمر 17 عاما و4 أشهر و20 يوما.

ودفع المدرب ستيفانوي بيولي بكاماردا بديلا للصربي لوكا يوفيتش في الدقيقة 83 ليقود ميلان للفوز 1-0 مبتعدا بفارق 5 نقاط عن منافسه إنتر ميلان في صدارة الترتيب، لكن الكثير من التركيز كان على كاماردا الذي تعد إحصائيات أكاديميته مذهلة للغاية.

وكشف الصحفي لوكا بيندوني، أنه أثناء لعبه مع فرق الفئات العمرية في ميلان، سجل 247 هدفا خلال موسم 2018 – 2019، ثم سجل 172 هدفا في الموسم التالي، قبل أن يسجل 64 و21 في الموسمين التاليين.

كما سجل كاماردا 4 أهداف في 6 مباريات مع منتخب إيطاليا تحت 17 سنة.

This photo of Francesco Camarda with Zlatan Ibrahimovic is 3 years old! 💫👶🏻

Last night, at 15 years old he played his first match at San Siro for AC Milan. 🆕 pic.twitter.com/a97fA3rxXe

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 26, 2023