رياضة|أوروبا

بالفيديو.. "هالاند القادم" يصنع التاريخ في الكالتشيو

26/11/2023

صنع نجم نادي ميلان الإيطالي فرانشيسكو كاماردا التاريخ في الدوري الإيطالي ليلة السبت بعد أن شارك مع ميلان أمام فيورنتينا ضمن الأسبوع 13 من الكالتشيو وهو لم يكمل عامه الـ16 بعد.

ففي سن 15 عاما و8 أشهر و16 يوما، ظهر كاماردا لأول مرة مع العملاق الأوروبي ضد فيورنتينا، وبذلك يصبح أصغر لاعب يشارك في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

واستدعي فرانشيسكو كاماردا للفريق الأول في ميلان بسبب النقص الهجومي الذي عانى منه الفريق قبل مواجهة فيورنتينا بعد إصابة البرتغالي رافائيل لياو، وإيقاف الفرنسي أوليفيه جيرو بعد حصوله على بطاقة حمراء أمام ليتشي بالجولة التي سبقت التوقف الدولي.

وتفوق كاماردا على الجناح الأيمن ذي الأصول العاجية "سيدو فيني" الذي شارك في مباراة فريقه جنوى ضد أتلانتا في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وهو بعمر 17 عاما و4 أشهر و20 يوما.

ودفع المدرب ستيفانوي بيولي بكاماردا بديلا للصربي لوكا يوفيتش في الدقيقة 83 ليقود ميلان للفوز 1-0 مبتعدا بفارق 5 نقاط عن منافسه إنتر ميلان في صدارة الترتيب، لكن الكثير من التركيز كان على كاماردا الذي تعد إحصائيات أكاديميته مذهلة للغاية.

وكشف الصحفي لوكا بيندوني، أنه أثناء لعبه مع فرق الفئات العمرية في ميلان، سجل 247 هدفا خلال موسم 2018 – 2019، ثم سجل 172 هدفا في الموسم التالي، قبل أن يسجل 64 و21 في الموسمين التاليين.

كما سجل كاماردا 4 أهداف في 6 مباريات مع منتخب إيطاليا تحت 17 سنة.

وسارع المشجعون على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الإشادة بالموهبة المبكرة بعد ظهوره الأول مع نادي ميلان.

وقال أحدهم "سوبر ستار في الـ15 من عمره". في حين علق آخر "هالاند القادم". ورد ثالث "هذا أمر غريب، إنه قوي بما يكفي للعب في هذا العمر في الدوري الإيطالي".

المصدر : الصحافة البريطانية