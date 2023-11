مشجعون أرجنتينيون يختارون بين مارادونا وميسي

تستمر المقارنات بين الأسطورتين ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي والراحل دييغو مارادونا من دون أن يُحسم الجدل حول من اللاعب الأعظم في تاريخ كرة القدم على الإطلاق، لكن كيف هي الحال بين الجماهير الأرجنتينية؟

في مقطع فيديو نُشر على موقع إكس، واجه المشجعون الأرجنتينيون سؤالا صعبا عندما طُلب منهم الاختيار بين النجمين الأرجنتينيين ليونيل ميسي والراحل دييغو مارادونا.

وأظهر الفيديو فوز مارادونا بنتيجة 5-2، لكن من غير المرجح أن يكون هناك إجماع بين المشجعين، خاصة الأرجنتينيين.

بالنسبة للبعض، انتهى الجدل عام 2022، حين عزز نجاح ميسي في كأس العالم مكانته كأفضل لاعب في العالم.

وقال اللاعب الإنجليزي السابق غاري لينيكر إن كأس العالم في قطر، التي شهدت رفع ميسي أخيرا الكأس التي حرم منها طوال مسيرته، كانت اللحظة التي تجاوز فيها مارادونا بوصفه أعظم لاعب كرة قدم على الإطلاق.

وكان مارادونا يملك كأس العالم، التي فاز بها عام 1986، بينما فشل ميسي في تذوق الفوز نفسه حتى عام 2022.

Messi and Maradona unarguably have the best solo goal ever scored

Ronaldo is never touching these 🐐s, and does not have any goal that come close to these

Prove me wrong I dare you pic.twitter.com/UvEcyGLUbZ

— Emmanuel. (@T_ee_mex) November 26, 2023