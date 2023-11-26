مبابي وميسي ورونالدو وبنزيمة.. من الأسرع تسجيلا لـ300 هدف؟
26/11/2023
أصبح النجم الفرنسي كيليان مبابي هداف فريق باريس سان جيرمان آخر وأصغر لاعب كرة قدم يصل إلى الهدف رقم 300 في مسيرته، ليلحق بكوكبة من نجوم الساحرة المستديرة على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
ونلقي الضوء في هذه السطور على أسرع 15 نجما من الذين وصلوا لهذا الرقم الكبير من الأهداف في مسيرتهم الكروية وفي أي عمر، كالتالي:
⚽️🔥 كيليان مبابي يمنح باريس سان جيرمان التقدم من ركلة جزاء#الدوري_الفرنسي | #باريس_موناكو#Ligue1UberEats pic.twitter.com/6wlWd8AvrQ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 24, 2023
- 1. كيليان مبابي (فرنسا) 24 سنة (2023).
- 2. ليونيل ميسي (الأرجنتين) 25 سنة (2012).
- 3. نيمار جونيور (البرازيل) 25 سنة (2017).
- 4. كريستيانو رونالدو (البرتغال) 27 سنة (2012).
- 5. روميلو لوكاكو (بلجيكا) 27 سنة (2021).
- 6. لويس سواريز (أوروغواي) 28 سنة (2015).
- 7. سيرجيو أغويرو (الأرجنتين) 28 سنة (2016).
- 8. هاري كين (إنجلترا) 28 سنة (2022).
- 9. روبرت ليفاندوفسكي (بولندا) 29 سنة (2017).
- 10. أندريه شيفتشينكو (أوكرانيا) 30 سنة (2006).
- 11. غونزالو هيغواين (الأرجنتين) 30 سنة (2017).
- 12. تييري هنري (فرنسا) 30 سنة (2007).
- 13. إدينسون كافاني (أوروغواي) 30 سنة (2017).
- 14. كريم بنزيمة (فرنسا) 31 سنة (2019).
- 15. زلاتان إبراهيموفيتش (السويد) 31 سنة (2013).
المصدر : مواقع إلكترونية