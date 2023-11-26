مبابي وميسي ورونالدو وبنزيمة.. من الأسرع تسجيلا لـ300 هدف؟

أصبح النجم الفرنسي كيليان مبابي هداف فريق باريس سان جيرمان آخر وأصغر لاعب كرة قدم يصل إلى الهدف رقم 300 في مسيرته، ليلحق بكوكبة من نجوم الساحرة المستديرة على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونلقي الضوء في هذه السطور على أسرع 15 نجما من الذين وصلوا لهذا الرقم الكبير من الأهداف في مسيرتهم الكروية وفي أي عمر، كالتالي: