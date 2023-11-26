مانشستر يونايتد يهزم إيفرتون وتوتنهام يواصل السقوط في البريميرليغ

أحرز أليخاندرو غارناتشو جناح مانشستر يونايتد هدفا مذهلا بتسديدة خلفية في الدقيقة الثالثة ليقود الضيوف للفوز 3-صفر، اليوم الأحد، على إيفرتون الذي يعاني بالفعل في أول مباراة له بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد خصم 10 نقاط منه.

وبتسديدة أثارت المقارنات مع هدف وين روني الشهير ليونايتد في قمة مانشستر عام 2011، قفز الأرجنتيني البالغ 19 عاما بشكل أكروباتي ليقابل تمريرة عرضية من ديوجو دالوت بتسديدة قوية في الزاوية العكسية لمرمى جوردان بيكفورد قبل أن يحتفل على طريقة كريستيانو رونالدو.

أيهما أجمل هدف واين روني أم أليخاندرو غارناشو؟

حاتم الطرابلسي يجيب#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ايفرتون_مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/cMeYOoXF8e — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2023

ويحتل فريق المدرب إريك تن هاغ المركز السادس في الدوري برصيد 24 نقطة من 13 مباراة بينما يأتي إيفرتون، الذي كان في المركز 14 قبل خصم نقاط من رصيده بسبب انتهاك القواعد المالية للدوري، في المركز قبل الأخير بـ4 نقاط.

وضاعف ماركوس راشفورد النتيجة ليونايتد من ركلة جزاء في الدقيقة 56 احتسبها حكم الفيديو المساعد بعد عرقلة أنتوني مارسيال بواسطة آشلي يونغ.

ومرر القائد برونو فرنانديز الكرة إلى راشفورد الذي سجل مرة واحدة فقط هذا الموسم ولم يفعلها منذ الثالث من سبتمبر/أيلول الماضي.

ودفع مارسيال المئات من جماهير إيفرتون للخروج من ملعب جوديسون بارك في الدقيقة 75 عندما ركض ليضع تمريرة فرنانديز من فوق رأس بيكفورد ليحرز هدفا سهلا.

أنتوني مارسيال يزيد من هموم إيفرتون ويسجل الهدف الثالث لمانشستر يونايتد#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #مانشستر_يونايتد_ايفرتون pic.twitter.com/b5cLnZvF4w — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2023

توتنهام يتلقى الهزيمة الثالثة تواليا

وفي مباراة سابقة اليوم الأحد، تلقى توتنهام الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارته 2-1 على أرضه أمام أستون فيلا في مباراة ممتعة ومليئة بالفرص.

وتفوق فيلا على توتنهام في الترتيب ليتقدم للمركز الرابع بفضل فوزه الأول خارج ملعبه منذ أكثر من شهرين بقليل لكن ذلك لم يكن ممكنا في الشوط الأول الذي كانت الغلبة فيه لصالح صاحب الأرض.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف مستحق عن طريق تسديدة من جيوفاني لو سيلسو بدلت اتجاهها في الدقيقة 22 وكان من الممكن أن يعزز توتنهام النتيجة بسهولة قبل أن يدرك باو توريس التعادل بضربة رأس قوية في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

واستمرت فرص الفريقين بعد الاستراحة، لكن فيلا اقتنص الفوز بهدف رائع من أولي واتكينز بعد مرور نحو ساعة من البداية بعد تمريرة رائعة من يوري تيليمانس.

وتصدى إميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا بشكل رائع لفرصتين وأطلق بن ديفيز ضربة رأس أعلى العارضة من فرصة ذهبية وسدد بيدرو بورو في القائم لصاحب الأرض، الذي غاب عنه الحظ، وتعرض أيضا لضربة إضافية بإصابة أخرى بعد خروج رودريغو بنتانكور من الملعب في الشوط الأول.

ويملك فيلا المتألق بقيادة المدرب أوناي إيمري 28 نقطة من 13 مباراة متأخرا بفارق الأهداف فقط عن ليفربول صاحب المركز الثالث ونقطتين عن أرسنال المتصدر.

أما توتنهام، الذي لم يخسر في أول 10 مباريات بالدوري تحت قيادة مدربه الجديد آنجي بوستيكوغلو حتى الهزيمة المثيرة 4-1 على ملعبه أمام تشلسي، فيسير من تعثر إلى آخر.

وتراجع الفريق للمركز الخامس برصيد 26 نقطة وسيلتقي مع مانشستر سيتي حامل اللقب خارج أرضه الأسبوع المقبل.

يا له من حظٍ سيئ ثلاثة أهداف تم إلغاءهم بداعي التسلل لسون#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #توتنهام pic.twitter.com/8NuTWHpRN0 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2023

وأصبح توتنهام المبتلى بالإصابات أول فريق منذ ليستر سيتي في 2014 يخسر 3 مباريات متتالية في الدوري الممتاز رغم تقدمه 1-صفر، حيث كان متقدما أيضا على تشلسي وولفرهامبتون.

وقال بوستيكوغلو "نتيجة صعبة لكن لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة بأداء اللاعبين. أنا حقا فخور بهم، أعتقد أننا قدمنا بعض الأداء الرائع، وفي يوم آخر كنا سنفوز بأريحية".

وأضاف "لا يوجد إحباط. لقد قدمنا أداء جيدا، وكمدرب هذا كل ما يمكن أن تطلبه من اللاعبين".