كواليس المشادة الكلامية بين غوارديولا مدرب مانشستر سيتي ونونيز مهاجم ليفربول

اندلعت مشادة كلامية بين الأورغوياني داروين نونيز مهاجم ليفربول، والإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بعد التعادل 1-1 بين السيتي والريدز في قمة مباريات الجولة الـ13 من البريميرليغ.

وبدأ الخلاف بعد إطلاق صافرة نهاية المباراة في ملعب الاتحاد. وبعد مصافحة غوارديولا للألماني يورغن كلوب مدرب "الليفر"، اقترب نونيز من "بيب" لمصافحته، ولكن بدلا من ذلك حاول الأخير معاتبة المدرب الإسباني على أمر ما حصل في الملعب وبدأت المشادة بين الرجلين، ليتدخل كلوب منعا لتطور الأمور.

وليس واضحا بالضبط ما الذي أثار الخلاف المتوتر بين مدرب السيتي والدولي الأوروغوياني، لكن المعلق الرياضي البريطاني بيتر دروري أكد أن " الطرفين تبادلا كلمات غير لائقة".

بينما تحدثت وسائل إعلامية مقربة من ليفربول أن نونيز شتم المدرب الكتالوني.

Darwin Nunez called Pep a bald fraud and it’s all kicked off😨😨 pic.twitter.com/gz91Nwcnfy

وتعليقا على الحادثة، قال غوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية "لم يحدث شيء مع نونيز".

وأضاف بسخرية "أبعدته عني لأنه أقوى مني".

"Nothing happened"

Pep Guardiola not willing to talk about the post-match incident with Darwin Nunez. pic.twitter.com/deQxfKn9bz

— This Is Anfield (@thisisanfield) November 25, 2023