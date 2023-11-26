شاهد.. 3 أهداف مذهلة بالليغا والبريميرليغ

شهد الدوريان الإسباني والإنجليزي الممتاز لكرة القدم تسجيل 3 أهداف مذهلة ستنافس بقوة على جائزة بوشكاش لأجمل هدف في العام، لكن يبقى الهدف الذي أحرزه أليخاندرو غارناتشو لاعب مانشستر يونايتد في مرمى إيفرتون في البريميرليغ هو الأكثر إبهارا.

وكان النجم الأرجنتيني غارناتشو في منطقة الجزاء في الوقت المناسب من أجل تسديد كرة أكروباتية (مقصية) وصلته بشكل عرضي في الدقيقة الثالثة من قبل اللاعب ديوغو دالوت.

وسجل غارناتشو الهدف على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وبنفس الطريقة التي سجله بها في شباك يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا ثم راح يحتفل بهدفه على طريقة الدون ذاتها أيضا.

ومعروف عن غارناتشو حبه الكبير لرونالدو رغم جنسيته الأرجنتينية، وقد أثار الكثير من الجدل قبل عدة أشهر عندما نشر صورة مع البرتغالي لما كان وقتها في صفوف "الشياطين الحمر" وكتب عليها "الأعظم في كل العصور".

وانبرى المحللون والجماهير الرياضية في مقارنة هدفه بهدف وين روني نجم الشياطين الحمر السابق وعلق أحدهم قائلا "يا له من هدف! يا له من هدف! لقد كان واين روني متجسدًا من جديد".

وسجل روني هدفا لا يُنسى في مرمى الغريم التقليدي مانشستر سيتي في عام 2011، خلال منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

في حالة نسيت أين شاهدت هذا الهدف من قبل 👀 pic.twitter.com/Iz228Tr9Y7 — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) November 26, 2023

هدف عمر صادق

وأحرز عمر صادق لاعب ريال سوسيداد هدفا مذهلا بمرمى إشبيلية في الدقيقة الـ22 بالجولة الـ13 من الدوري الإسباني، وقد يكون اللاعب النيجيري قد أحرز هدف الموسم.

وضاعف المهاجم تقدم سوسيداد بتسديدة مذهلة بعيدة المدى لم يتخيلها المشجعون على وسائل التواصل الاجتماعي.

ففي الدقيقة 22، تلقى صادق الكرة من هاماري تراوري في منتصف الملعب وراوغ اثنين من لاعبي إشبيلية قبل أن يطلق تسديدة لا تصد في الزاوية العليا من خارج منطقة الجزاء.

هدف لوبيز

وتمكن أوناي لوبيز لاعب رايو فاليكانو من تسجيل أول أهداف اللقاء لفريقه في مرمى النادي الكتالوني، في الدقيقة 38 أمس السبت بعد تسديدة صاروخية في مرمى بينيا.

فبعد تنفيذ ركلة حرة لرايو فاليكانو، تمكن أليخاندرو بالدي من إبعاد خطأ جانبي، لكن أوناي لوبيز بدا وكأنه الأذكى في اصطياد الكرة وتسديدها قوية للغاية من خارج المنطقة ومفاجأة الحارس إيناكي كراغ.