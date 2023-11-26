رابطة الدوري الألماني تترقب 4 عروض لبيع حصة في حقوق التسويق

قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن رابطة الدوري الألماني لكرة القدم دعت 5 مستثمرين للتقدم بعروض لشراء حصة من الحقوق التسويقية للمسابقة المحلية.

وبحسب خطاب موجه من الرابطة إلى 36 ناديا محترفا واطلعت عليه رويترز، من المتوقع أن يدفع المستثمرون ما بين 900 مليون إلى مليار يورو (981 مليون دولار- 1.1 مليار دولار) إلى رابطة الدوري الألماني على مدى السنوات القليلة المقبلة.

وجاء في الخطاب أن الشركاء الإستراتيجيين المحتملين المعنيين هم أدفينت وبلاكستون وبريدج بوينت و(سي في سي) و(إي كيو تي).

وأضافت الرابطة أن هؤلاء الشركاء يمكنهم المساهمة في دعم منتجها الإعلامي الوطني وتوسيع أعمالها الرقمية والدولية.

وقال المصدران إن الرابطة تتوقع تقديم عروض أولية من 4 على الأقل من هؤلاء المستثمرين في بداية ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ورفضت رابطة الدوري الألماني وأدفينت وبلاكستون و(سي في سي) و(ئي كيو تي) التعليق على الأمر، بينما لم تكن بريدج بوينت متاحة على الفور للتعليق.

ومن المقرر أن تصوت أندية الدوري الألماني خلال اجتماع عام يوم 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل على المضي قدما في الخطة. ويشترط مواقفة أغلبية الثلثين لإقرارها.

وبموجب هذه المناقصة العكسية، سيستحوذ المستثمرون على 8% كحد أقصى في شركة تسويق تأسست حديثا لمدة 20 عاما مقابل أكثر من مليار يورو.

وستمتلك شركة التسويق حقوق البث التلفزيوني والحقوق الإعلانية والرقمية للدوري الألماني.

وينص الخطاب على أن هذه الخطة ترتبط "بضمان الوضع التنافسي الرياضي والاقتصادي للبطولات الدوري في البلاد".

وهذه هي المحاولة الثالثة لرابطة الدوري الألماني لبيع حصة في حقوق الملكية، إذ فشل اقتراح سابق في مايو/أيار الماضي في الحصول على دعم الأندية.

وصوّت 20 ناديا بالموافقة على السماح للمستثمرين من الخارج بشراء الحقوق الإعلامية للرابطة ورفض 11 الاقتراح وامتنع 5 أعضاء عن التصويت في اجتماع جرى في فرانكفورت ليفشل الاقتراح وقتها لعدم حصوله على أغلبية الثلثين.

وبموجب الاقتراح الجديد، لا ينبغي أن يكون للمستثمر أي رأي في رسم خطة إدارة الرياضة أو رابطة الدوري، ويجب أن تكون لدى رابطة الدوري الألماني القدرة على تحديد من يدير شركة التسويق الجديدة.

وتم تصنيف دوري الدرجة الأولى الألماني باعتباره ثاني أكبر دوري كرة قدم في أوروبا من حيث الإيرادات بعد الدوري الإنجليزي الممتاز.