حملة تضامن مع يوسف عطال بعد اعتقاله وإحالته للمحاكمة في فرنسا

حظي يوسف عطال لاعب فريق نيس الفرنسي لكرة القدم بحملة تضامن واسعة بعد اعتقاله من قبل السلطات الفرنسية ثم إطلاق سراحه بكفالة وتحديد موعد لمحاكمته بتهمة دعم القضية الفلسطينية والتعاطف مع غزة.

وذكرت صحيفة "نيس ماتان" الفرنسية أن عطال وُضع تحت الحجز المؤقت في مقر الشرطة القضائية في أوفاري في نيس بسبب منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي شارك فيه دعاء للداعية الفلسطيني محمود حسنات وهو يدعو أن يبعث لليهود "يوما أسود".

وقالت وسائل إعلام جزائرية إن السلطات الفرنسية أطلقت سراح عطال بكفالة مالية وصلت إلى 80 ألف يورو مع تحديد موعد محاكمته الشهر القادم بتهم تتعلق "التحريض على الكراهية العنصرية على أساس الدين".

وكان نجوم المنتخب الجزائري على رأس المتضامنين مع عطال، ومن أبرزهم رياض محرز وسفيان فيغولي وبغداد بونجاح، واصفين اعتقاله بتلك الطريقة بـ"العار الحقيقي" خاصة أنه حذف المنشور واعتذر، في حين ندد آخرون بازدواجية المعايير لأن الإعلام الفرنسي شهد مرور تصريحات عنصرية بدون أن يتحرك لها القضاء.

وكتب لاعب نادي "فاتح قره غمرك" الحالي ونجم نادي فالنسيا السابق سفيان فيغولي "سحب منشوره، وقال إنه آسف على نهاية الفيديو الذي لم يشاهده، تعرض للتهميش، ثم الإيقاف والآن حُجز مؤقتا. يجب أن تركز العدالة على الأشخاص عديمي الفائدة الذين يزرعون الكراهية على شاشات التلفزيون".

Force Youcef Atal , il a retiré son post , il a dit qu’il était désolé pour la fin de la vidéo qu’il n’avait pas vue , subit une mise à l’écart , puis une suspension et maintenant une GAV. Faudrait que la justice se concentre sur les inutiles des plateaux tv qui sèment la haine. pic.twitter.com/fdpQMub8K5 — Sofiane Feghouli (@sffeghouli) November 24, 2023

ووجهت الممثلة والمغنية الجزائرية أمل بوشوشة رسالة إلى يوسف عطال عبر حسابها على إكس "أنت جزء من وطن يعرف ما معنى التضحيات في سبيل الحق والحق في الحياة، أنت ابن بلد كافح وناضل في وجه الظلم والظلمات، لا تخف فالحق بيّن والباطلُ الى زوال".

ودوّن المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي عبر حسابه على إكس "يا سلام على بلد القانون والحرية والأخوة والمساواة!. لو نطقت الكراهية والعنصرية لاعترفت بجنسيتها الفرنسية".

في سيناريو صهيوني/ عنصري/ حاقد/ وبغيض، الشرطة الفرنسية تعتقل الدولي الجزائري يوسف عطال بعد تحقيق أولي فتحه مكتب المدعي العام بتهمة التحريض على العنف وإثارة الكراهية والعنصرية.

يا سلام على بلد القانون والحرية والاخوة والمساواة !

لو نطقت الكراهية والعنصرية لاعترفت بجنسيتها الفرنسية… pic.twitter.com/hCiq6lubUN — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) November 24, 2023

وأعاد نشطاء وصحفيون جزائريون التذكير بتصريح المغني الفرنسي اليهودي إنريكو ماسياس الذي دعا إلى "القضاء حرفيا وجسديا على أعضاء حزب فرنسا الأبية لأنهم فقط أدانوا جرائم الاحتلال الإسرائيلي"، إلا أن السلطات الفرنسية لم تتحرك تجاه هذه التصريحات.

وكان نادي نيس الفرنسي، قد أعلن إيقاف لاعبه عطال، مؤقتا عن الفريق بعد موقفه المتضامن مع القضية الفلسطينية ومشاركته دعاء ضد اليهود.

وقال بيان النادي الذي نشره عبر حسابه على فيسبوك إن "اللاعب اعترف بخطئه من خلال سحب مشاركة المنشور بسرعة وتقديم اعتذاراته الخطية والعلنية. ومع ذلك، ونظرا لطبيعة المنشور المشترك وخطورته، اتخذ النادي قرارا باتخاذ أولى العقوبات التأديبية على الفور ضد اللاعب، قبل تلك التي يمكن أن تقررها السلطات الرياضية والقضائية".