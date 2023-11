تهديدات بالقتل تجبر مدرب ليبيريا على الغياب عن مباراة لمنتخب بلاده

اضطر مدرب منتخب ليبيريا أنسو كيتا، للغياب عن مباراة بلاده ضد غينيا الاستوائية في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026 بعد تلقيه تهديدات بالقتل من مشجعين غاضبين بعد الهزيمة أمام مالاوي.

ولم يحضر كيتا المباراة التي خسرها المنتخب الليبيري بهدف نظيف الاثنين الماضي، وهي الخسارة السادسة على التوالي لليبيريا، من أصل 7 مباريات مقابل فوز واحد تحت قيادة كيتا.

وطالبت جماهير ليبيرية باستقالة المدرب البالغ من العمر 63 عاما بعد أن استهلت ليبيريا مشوارها في تصفيات المجموعة الثامنة بالخسارة بهدف نظيف أمام مالاوي أمس الجمعة على ملعب "صامويل كانيون دو" وهو الملعب نفسه الذي شهد الهزيمة التالية أمام غينيا الاستوائية.

#MalawiNews back page: Malawi National Football Team, the Flames got off to a flying start in the 2026 Fifa World Cup qualifiers after beating Liberia’s The Lone Stars 1-0 at Samuel Kanyon Doe Sports Stadium in Payneville, Monrovia yesterday.https://t.co/MGGDqYsdAm pic.twitter.com/5J7aCFqe2G

