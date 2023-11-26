تهديدات بالقتل تجبر مدرب ليبيريا على الغياب عن مباراة لمنتخب بلاده

اضطر مدرب منتخب ليبيريا أنسو كيتا، للغياب عن مباراة بلاده ضد غينيا الاستوائية في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026 بعد تلقيه تهديدات بالقتل من مشجعين غاضبين بعد الهزيمة أمام مالاوي.

ولم يحضر كيتا المباراة التي خسرها المنتخب الليبيري بهدف نظيف الاثنين الماضي، وهي الخسارة السادسة على التوالي لليبيريا، من أصل 7 مباريات مقابل فوز واحد تحت قيادة كيتا.

وطالبت جماهير ليبيرية باستقالة المدرب البالغ من العمر 63 عاما بعد أن استهلت ليبيريا مشوارها في تصفيات المجموعة الثامنة بالخسارة بهدف نظيف أمام مالاوي أمس الجمعة على ملعب "صامويل كانيون دو" وهو الملعب نفسه الذي شهد الهزيمة التالية أمام غينيا الاستوائية.

#MalawiNews back page: Malawi National Football Team, the Flames got off to a flying start in the 2026 Fifa World Cup qualifiers after beating Liberia’s The Lone Stars 1-0 at Samuel Kanyon Doe Sports Stadium in Payneville, Monrovia yesterday.https://t.co/MGGDqYsdAm pic.twitter.com/5J7aCFqe2G — Times 360 Malawi (@Times360Malawi) November 18, 2023

وكسر المشجعون الدرع الزجاجي في المركز الإعلامي، ومنعوا عقد مؤتمر صحفي بعد المباراة بعد محاصرة غرفة تبديل الملابس التي لجأ إليها كيتا ولاعبوه لأكثر من ساعتين.

كما أُجبر عدد من مسؤولي الاتحاد الليبيري لكرة القدم، بما في ذلك رئيس الاتحاد مصطفى راجي، على البقاء داخل المجمع خوفا من الانتقام.

تحذير

وتلقى كيتا بعد ذلك مكالمة هاتفية من نائب رئيس الاتحاد أدولفوس دولو السبت الماضي، ينصحه فيها بعدم الحضور إلى مباراة يوم الاثنين القادم حفاظا على سلامته.

وقال كيتا لبي بي سي سبورت أفريكا "أخبرته أنني سآتي إلى المباراة.. إذا أراد الليبيريون قتلي من أجل كرة القدم، فليقتلوني".

لكن كيتا غير رأيه بعد أن زارت لجنة من الاتحاد المحلي لكرة القدم الفندق الذي يقيم فيه.

Ansu Keita: Liberia head coach misses World Cup qualifier after death threats https://t.co/FQHlcTUhAR pic.twitter.com/2jQ3oFlXFo — footballghana (@Footballghana3) November 25, 2023

وقال كيتا الذي دعا إلى الصبر عندما خلف اللاعب الدولي السابق توماس كوجو في إدارة المنتخب في يناير/كانون الثاني الماضي "كنت أعرف نتيجة اللقاء عندما حضروا. لذلك قلت لهم: لن أذهب للمباراة. سأستقيل".

وأضاف "لم أرغب في أن أكون جزءا من المباراة، من أجل سلامتي الشخصية ومن أجل مصلحة البلاد. ما زلت مدربا للمنتخب الوطني لأن لدي عقدا لمدة عامين".

وقال آندي كوامي نائب وزير الرياضة الليبيري، إن كيتا تعرض للتهديد بسبب عدم فوز الفريق، مضيفا أن حياته مهمة جدا، كان من المهم أن يبقى بعيدا لإنقاذه من الهجمات".

ومن المنتظر أن يقرر الاتحاد المحلي لكرة القدم ما إذا كان سيُراجع عقد كيتا، أو يُقال.

ويتمتع كيتا بخبرة تزيد عن 15 عاما مديرا فنيا ومدربا، وكان هدفه الأولي هو التأهل لكأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج المجاورة في 2024.

وكان منتخب ليبيريا ينافس على تحقيق هذا الهدف بعد تعادله 2-2 في جنوب أفريقيا في أول مباراة لكيتا مدربا في مارس/آذار الماضي، لكنه أنهى البطولة بنقطة واحدة.