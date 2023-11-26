بالفيديو.. ريال مدريد يستعيد صدارة الدوري الإسباني

سجل رودريغو هدفين وأضاف جود بلينغهام هدفا آخر ليستعيد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتا بعد الفوز 3-0 على مضيفه قادش اليوم الأحد.

ورفع فريق المدرب كارلو أنشيلوتي رصيده إلى 35 نقطة، متقدما بنقطة واحدة على جيرونا ثاني الترتيب الذي يستضيف أتليتيك بيلباو غدا الاثنين.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 31 نقطة وله مباراة متبقية متساويا مع برشلونة الذي تراجع إلى المركز الرابع بعد التعادل 1-1 مع مضيفه رايو فايكانو أمس السبت.

وبعدما سيطر قادش على المباراة في البداية، تقدم ريال مدريد بعد 14 دقيقة من اللعب عن طريق رودريغو الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد في أقصى الزاوية اليمنى.

رودريغو يدخل إلى عمق منطقة الجزاء ويسجل الهدف الثاني للملكي في شباك قادش#الدوري_الاسباني #ريال_مدريد_قادش pic.twitter.com/cvvzhZiLuR — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2023

وجعل الجناح البرازيلي النتيجة 2-0 لريال مدريد في الدقيقة 64 بتسديدة رائعة أيضا قبل أن يقدم تمريرة حاسمة إلى بلينغهام الذي هز الشباك بعدها بـ10 دقائق مسجلا هدفه رقم 11 في الدوري هذا الموسم.

ويستضيف ريال مدريد منافسه نابولي بطل إيطاليا في مواجهة كبيرة ضمن المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل بعدما ضمن العملاق الإسباني العبور إلى دور الـ16 في البطولة.