أبطال أفريقيا.. الأهلي والترجي ينتصران وخسارة مفاجئة للوداد

استهل الأهلي المصري حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة -أمس السبت- ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بالمسابقة.

وانتظر الأهلي حتى الدقيقة 66 ليسجل له محمود عبد المنعم "كهربا" الهدف الأول، بينما أضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة الـ75.

وفي الدقيقة 87 سجل صلاح محسن الهدف الثالث للأهلي.

وائل جمعة ينتقد احتفالية صلاح محسن بعد تسجيله الهدف الثالث على ميدياما#دوري_أبطال_أفريقيا #الأهلي pic.twitter.com/u9brbyFOIy — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 25, 2023

وتضم المجموعة الرابعة كذلك، فريقي شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني، حيث انتهت مباراتهما أمس الجمعة بفوز الفريق الجزائري بثلاثية نظيفة.

وفي المجموعة الثالثة، حسم الترجي "الكلاسيكو" التونسي أمام النجم الساحلي في المباراة التي أقيمت بينهما في ملعب "حمادي العقربي"، بثنائية نظيفة سجلها يان ساسي (59)، وياسين مرياح الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة الـ64.

يان ساسي يفتتح التسجيل للترجي التونسي في شباك النجم الساحلي #دوري_أبطال_أفريقيا #الترجي_النجم_الساحلي pic.twitter.com/W00Ggx0Nu5 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 25, 2023

وضمن منافسات الجولة ذاتها بالمجموعة الثالثة، فاز بترو أتلتيكو الأنغولي على ضيفه الهلال السوداني بهدف نظيف سجله إيناسيو فيريرا في الدقيقة الـ37.

وفي المجموعة الثانية، فاجأ جوانينغ غالاكسي البوتسواني مضيفه الوداد البيضاوي المغربي، وهزمه على أرضه ووسط جماهيره بهدف نظيف سجله ثابانغ سيسني في الدقيقة الـ33.

وشهدت المجموعة ذاتها، تعادل أسيك أبيدجان العاجي مع مضيفه سيمبا التنزاني 1-1.