هاري كين يحطم رقما قياسيا جديدا في البوندسليغا

واصل النجم الإنجليزي هاري كين، هداف بايرن ميونيخ هوايته بهز الشباك، وعزز رقمه القياسي ومحطما رقما قياسيا جديدا في الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل قائد منتخب إنجلترا هدفه الـ18 هذا الموسم واضعا بايرن في صدارة البوندسليغا -مؤقتا- بعد فوزه بهدف نظيف على كولن أمس الجمعة.

وأصبح هاري كين أول لاعب يصل إلى 18 هدفا على الإطلاق في أول 12 مباراة في موسم الدوري الألماني.

هاري كين في اول 12 مباراة كلاعب لبايرن ميونيخ: 18 هدف ليفاندوفسكي في اول موسم كلاعب لبايرن ميونيخ: 17 هدف في الموسم كامل 😳😳😳😳 pic.twitter.com/eHQ1eqDWxe — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) November 24, 2023

وكان كين حقق رقما قياسيا جديدا كونه أول لاعب يسجل 12 هدفا في أول 10 مباريات له في تاريخ البوندسليغا.

كما حطم "الإعصار" رقم مواطنيه كيفن كيغن وجادون سانشو في عدد الأهداف خلال موسم واحد في الدوري الألماني.

وسجل كيغن أسطورة الأسود الثلاثة 17 هدفا خلال موسم 1978-1979، وقاد فريقه هامبورغ إلى اللقب، بينما أحرز سانشو 17 هدفا مع بوروسيا دورتموند في موسم 2019-2020.

وتفوق هاري كين أيضا على الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف البافاري السابق، الذي سجل 17 هدفا خلال 31 مباراة على مدار موسم 2014-2015، الذي خاضه بعد انتقاله من بوروسيا دورتموند إلى الفريق البافاري.

ويبدو هاري كين في طريقه لتحطيم المزيد من الأرقام القياسية، حيث أصبحت أهداف روبرت ليفاندوفسكي الـ22 في النصف الأول من موسم 2020-2021 نصب عينيه الآن.

🗣️ هاري كين عن مباراة #كولن_بايرن : "قدمنا مباراة جيدة بالفعل. كان يجب علينا أن نسجل المزيد من الأهداف في الشوط الأول. وفي الشوط الثاني، سيطرنا على المباراة. حققنا فوزًا مهمًا حقًا بعد فترة التوقف الدولي."#ميا_سان_ميا pic.twitter.com/UPC7qfKvsQ — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) November 25, 2023

ويتبقى أمام بايرن 4 مباريات في الدوري قبل العطلة الشتوية.

ويعد هاري كين أغلى صفقة في الدوري الألماني عندما انضم لبايرن مقابل 100 مليون يورو من توتنهام هذا الصيف.

وارتفع رصيد بايرن، الذي لم يخسر في الدوري هذا الموسم، إلى 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام باير ليفركوزن الذي يحل ضيفا على فيردر بريمن.