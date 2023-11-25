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هاري كين يحطم رقما قياسيا جديدا في البوندسليغا

هاري كين أول لاعب يصل إلى 18 هدفا على الإطلاق في أول 12 مباراة في موسم الدوري الألماني (رويترز)
25/11/2023

واصل النجم الإنجليزي هاري كين، هداف بايرن ميونيخ هوايته بهز الشباك، وعزز رقمه القياسي ومحطما رقما قياسيا جديدا في الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل قائد منتخب إنجلترا هدفه الـ18 هذا الموسم واضعا بايرن في صدارة البوندسليغا -مؤقتا- بعد فوزه بهدف نظيف على كولن أمس الجمعة.

وأصبح هاري كين أول لاعب يصل إلى 18 هدفا على الإطلاق في أول 12 مباراة في موسم الدوري الألماني.

وكان كين حقق رقما قياسيا جديدا كونه أول لاعب يسجل 12 هدفا في أول 10 مباريات له في تاريخ البوندسليغا.

كما حطم "الإعصار" رقم مواطنيه كيفن كيغن وجادون سانشو في عدد الأهداف خلال موسم واحد في الدوري الألماني.

وسجل كيغن أسطورة الأسود الثلاثة 17 هدفا خلال موسم 1978-1979، وقاد فريقه هامبورغ إلى اللقب، بينما أحرز سانشو 17 هدفا مع بوروسيا دورتموند في موسم 2019-2020.

وتفوق هاري كين أيضا على الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف البافاري السابق، الذي سجل 17 هدفا خلال 31 مباراة على مدار موسم 2014-2015، الذي خاضه بعد انتقاله من بوروسيا دورتموند إلى الفريق البافاري.

ويبدو هاري كين في طريقه لتحطيم المزيد من الأرقام القياسية، حيث أصبحت أهداف روبرت ليفاندوفسكي الـ22 في النصف الأول من موسم 2020-2021 نصب عينيه الآن.

ويتبقى أمام بايرن 4 مباريات في الدوري قبل العطلة الشتوية.

ويعد هاري كين أغلى صفقة في الدوري الألماني عندما انضم لبايرن مقابل 100 مليون يورو من توتنهام هذا الصيف.

وارتفع رصيد بايرن، الذي لم يخسر في الدوري هذا الموسم، إلى 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام باير ليفركوزن الذي يحل ضيفا على فيردر بريمن.

المصدر : الصحافة البريطانية