نيوكاسل يكتسح تشلسي في البريميرليغ

اكتسح نيوكاسل يونايتد ضيفه تشلسي 4-1 -اليوم السبت- في المرحلة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه المرحلة تعادل مانشستر سيتي وليفربول 1-1، وفوز برايتون على نوتينغهام فورست 3-2، وبورنموث على شيفيلد يونايتد 3-1، ولوتن تاون على كريستال بالاس 2-1، وويستهام على بيرنلي 2-1.

وعلى ملعب "سان جيمس بارك"، سجل أهداف نيوكاسل ألكسندر إيساك (13) وجمال لاسيليس (60) وجولينتون (61) وأنتوني جوردون (83)، في حين سجل هدف "البلوز" الوحيد رحيم سترلينغ في الدقيقة الـ23.

وشهدت المباراة طرد رييس جيمس، لاعب تشيلسي، في الدقيقة الـ73.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد تشيلسي عند 16 نقطة في المركز العاشر.