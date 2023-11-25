مونديال الناشئين.. مالي تنهي حلم المغرب وفرنسا تتأهل بصعوبة

أخفق منتخب المغرب تحت 17 عاما في السير على خطى نظيره الأول، فخرج من ربع نهائي كأس العالم للناشئين والمقامة حاليا في إندونيسيا، بينما تأهلت فرنسا إلى المربع الذهبي بفوزها الصعب على أوزبكستان.

وخسر "أشبال الأطلس" أمام مالي بهدف نظيف في مدينة سوراكارتا، وسجّل هدف المباراة الوحيد إبراهيم ديارا في الدقيقة (81)، لتبلغ مالي نصف النهائي للمرة الثالثة في آخر 4 نسخ شاركت فيها في المونديال.

وأوشك المغرب على إدراك التعادل في النهاية، لكن آدم بوفندر أخفق في ترجمة ركنية من مسافة قريبة.

🟣🎥تقرير خاص | نجحت مالي في العبور الى الدور نصف النهائي من كأس العالم تحت 17 عامًا بعد تجاوزها المنتخب المغربي 1 – 0 في ربع النهائي

🎙️ تقرير | علي شاهين @AliShahinJo pic.twitter.com/QtssaosvCo — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 25, 2023

وكان منتخب "أشبال الأطلس" بلغ الدور ربع النهائي بعد نحو سنة من الانجاز التاريخي لـ "أسود الأطلس" الذي أصبح أول منتخب أفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم للكبار، عندما حل رابعا في مونديال قطر 2022، متخطياً إسبانيا والبرتغال في الأدوار الإقصائية.

وفي مشاركته الثانية في كأس العالم تحت 17 عاما بعد الأولى في 2013 عندما بلغ دور 16، أنهى ممثل العرب الوحيد الدور الأوّل في صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من فوزين على بنما 2-0 وإندونيسيا 3-1، مقابل خسارة أمام الإكوادور 0-2.

وفي دورالـ 16، احتاج لهدف قاتل في الوقت بدل ضائع وركلات الترجيح لتخطي إيران 4-1 (1-1).

فرنسا تفوز بشق الأنفس على أوزبكستان

في مواجهة ثانية بدور الثمانية، صعدت فرنسا إلى الدور قبل النهائي، بعدما حققت انتصارا صعبا أمام أوزبكستان بهدف نظيف سجله إسماعيل بونيب في الدقيقة الـ82.

وسيقام الدور نصف النهائي يوم 28 من الشهر الحالي، وتلعب فرنسا مع مالي بينما تلتقي الأرجنتين مع ألمانيا.

وتحمل نيجيريا الرقم القياسي في عدد الألقاب (5 من أصل 8 مباريات نهائية) أمام البرازيل (4 من 6)، وكل من غانا والمكسيك (2 من 4)، في حين حققت السعودية أفضل نتيجة عربية عندما أحرزت لقب 1989 في أسكتلندا.