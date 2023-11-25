"متحدون نسترد أولى القبلتين".. تيفو عملاق لشباب بلوزداد الجزائري دعما لفلسطين
خطف تيفو جماهير فريق شباب بلوزداد الجزائري الأضواء من تحقيق فريقهم الفوز الأول في مستهل مشواره بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
وكتب على التيفو العملاق"بإرث صلاح الدين.. متحدون نسترد أولى القبلتين"، وتظهر صورتين إحدهما للملثم الذي يرمز إلى المقاوم الفلسطيني والأخرى لصلاح الدين الأيوبي القائد الأسطوري الذي فتح مدينة القدس، ودخل بيت المقدس في (12 أكتوبر/تشرين الأول 1187)، وبينها مجسم لقبة الصخرة.
#FULLTIME
🟥⬜ CRB 3-0 YA 🟩🟨#BRAVO_LES_CHAMPIONS ♥️ pic.twitter.com/llTamyGskJ
— CR.BELOUIZDAD شباب بلوزداد (@Crbelouizdadoff) November 24, 2023
أجواء جميلة يصنعها أنصار شباب بلوزداد بملعب 5 جويلية بالعاصمة.
العلم الفلسطيني حاضر مثلما تعودنا عليه في مباريات الدوري الجزائري pic.twitter.com/SWKlSNBOTL
— Chebli Ishaq (@IshaqChebli) November 19, 2023
وكان شباب بلوزداد هزم ضيفه يونغ بويز أفريكانز التنزاني بثلاثية نظيفة، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الرابعة للبطولة القارية.
وسجل ثلاثية أصحاب الأرض، طريق عبد الرؤوف بن غيث (10)، وعبد الرحمن مزيان الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، لمين جالو وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
⚽️🥅 عبدالرحمن مزيان يعزز تقدم شباب بلوزداد قبل نهاية الشوط الأول#دوري_أبطال_أفريقيا#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/9n140M4eAO
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 24, 2023
⚽️🔥 عبد الرؤوف بن غيت يفتتح التسجيل لشباب بلوزداد#دوري_أبطال_أفريقيا#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/zVqLFtxHKX
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 24, 2023
وفي المجموعة الأولى، هزم فريق بيراميدز المصري، ضيفه مازيمبي الكونغولي بهدف نظيف سجله فاخري لاكاي في الدقيقة الـ54.
⚽️🥅 فاخري لاكاي يفتتح التسجيل لبيراميدز#دوري_أبطال_أفريقيا | #بيراميدز_مازيمبي #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/6ksmzRDiI8
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 24, 2023
ويلتقي الأهلي المصري، حامل لقب نسخة الموسم الماضي، مع ضيفه ميدياما الغاني -اليوم السبت- ضمن منافسات المجموعة الرابعة.