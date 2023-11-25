غوارديولا لن يرحل عن مانشستر سيتي إذا سقط الفريق إلى الدرجة الأولى

أكد الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، التزامه بالبقاء بالنادي حتى في حال هبوط الفريق إلى الدرجة الأولى، إذا ثبت إدانته في انتهاك اللوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن مصير سيتي بات محل تركيز في الوقت الحالي، وذلك بعد تعرض إيفرتون لعقوبة حسم 10 نقاط من رصيده الأسبوع الماضي، لكن غوارديولا أكد أن القضيتين منفصلتان تماما.

🚨 بيب غوارديولا: لم أغير رأيي بشأن التهم ال 115 الموجهة إلى مانشستر سيتي إيفرتون؟ حالتان مختلفتان تماما pic.twitter.com/J5LCiM4Q0j — EPL World (@EPLworld) November 24, 2023

وتعرض إيفرتون لعقوبة حسم النقاط من رصيده بعد انتهاكه للوائح الدوري الخاصة بالأرباح في فترة 3 أعوام، بينما ينتظر سيتي الحكم بعدما أتهم في فبراير/شباط الماضي بـ 115 انتهاكا للوائح اللعب المالي النظيف بين 2009 و2018، ونفى النادي كل تلك الاتهامات الموجهة إليه.

وبسؤاله عما إذا كان وجود عقوبة سيجعله يفكر في مستقبله أجاب غوارديولا "هذا سؤال جيد، سأجيب عليه حينما يكون لدي ما أقوله".

وأضاف "أنت تسأل وكأننا تعرضنا للعقوبة، ونحن أبرياء في الوقت الحالي حتى تثبت إدانتنا، أعلم أن الناس يريدون ذلك، أعلم وأشعر وسننتظر".

🚨 بيب غوارديولا في تصريح خرافي: نسبة بقائي في مانشستر سيتي إذا تم تهبيطنا أكبر من نسبة بقائي إذا حققنا الأبطال مرة ثانية pic.twitter.com/871dWQEykb — EPL World (@EPLworld) November 24, 2023

وأوضح "سننتظر ونرى وبعد صدور العقوبة سنأتي هنا ونشرح الأمر، لكن بالتأكيد لن أفكر في مستقبلي، إذا كان الأمر يعتمد على البقاء هنا أو في الدرجة الأولى".

وتابع غوارديولا "هناك فرصة للبقاء هنا في حال كنا في الدرجة الأولى، أكثر من اللعب في دوري أبطال أوروبا".