سان جيرمان يسحق موناكو ويعزز صدارته للدوري الفرنسي

عزّز باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه موناكو 5-2 في قمة مباريات الجولة 13 من المسابقة.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 30 نقطة في المركز الأول، بفارق 4 نقاط عن نيس صاحب المركز الثاني، الذي يلعب غدا الأحد مع ضيفه تولوز.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد موناكو عند 24 نقطة في المركز الثالث.

وتقدم الفريق الباريسي عن طريق غونسالو راموس (18)، قبل أن يدرك موناكو التعادل عن طريق تاكومي مينامينو (22).

وفي الدقيقة 39 سجل كيليان مبابي الهدف الثاني لباريس من ضربة جزاء، قبل أن يضيف زميله عثمان ديمبلي الهدف الثالث في الدقيقة الـ70.

🤯 ماذا فعلت يا دوناروما؟!! 🧤 خطأ فادح من حارس باريس سان جيرمان يُهدي موناكو هدف التعديل#الدوري_الفرنسي | #باريس_موناكو#Ligue1UberEats pic.twitter.com/zK9u7zl3az — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 24, 2023

🧐✍️ أيهما أجمل، المهارة في الترويض أم الهدف؟ ديمبيلي بمهارة فائقة يُسجل ثالث أهداف باريس سان جيرمان#الدوري_الفرنسي | #باريس_موناكو#Ligue1UberEats pic.twitter.com/AP3JNXM2CH — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 24, 2023

وسجل باريس هدفه الرابع في الدقيقة 72 عن طريق فيتينيا، قبل أن يسجل فلورين بالوغان الهدف الثاني لموناكو بعد ذلك 3 دقائق، ليختتم راندل كولو مواني خماسية سان جيرمان في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.