رياضة|إيطاليا

حطم سيارة سعرها 115 ألف يورو.. بالوتيلي ينجو من حادث خطير

بالوتيلي سجل 3 أهداف مع فريقه التركي أضنة دمير سبور (الأناضول)
25/11/2023

نجا النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي لاعب أضنة دمير سبور التركي، من حادث تصادم خطير -أول أمس الخميس- بعد أن اصطدمت سيارته الفاخرة بحائط في شوارع مدينة بريشيا الإيطالية، مسقط رأس الدولي الإيطالي السابق.

وأشارت صحيفة "ذي صن" البريطانية نقلا عن موقع "سبورت ميدياست" الإيطالي أن سبب الحادث يعود لانفجار عجلة السيارة، وهو ما تسبب في فقدانه السيطرة عليها واصطدم بالحائط.

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ورغم خطورة الحادث، لم يتعرض بالوتيلي، لإصابات لكن سيارته التي تبلغ قيمتها (115 ألف يورو) تحطمت.

وزعمت وسائل إعلام إيطالية أن المهاجم السابق لمانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين رفض إجراء اختبار كحول، مما دفع الشرطة إلى مصادرة رخصة قيادته.

وبعد الحادث، صرح بالوتيلي "لم أكن في حالة سكر، لقد كان خطأ في القيادة".

سجل أسود على الطرقات

وليست هذه المرة الأولى، التي يتعرض فيها بالوتيلي لحادث سيارة، فسجله على طرقات في إيطاليا وإنجلترا حافل بالحوادث المروعة، التي أسفرت عن تحطيم مجموعة من السيارات الباهظة.

بعد فترة وجيزة من انتقاله من إنتر الإيطالي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في 2010، تعرضت سيارته لأضرار جسيمة، وبعد عامين، تعرض بالوتيلي لحادث آخر.

وفي 2020، صدم الإيطالي سيارته بالرصيف، ولحسن الحظ لم تنتج عنها أضرار جسدية له ولمرافقه.

ويقضي بالوتيلي (33 عاما) فترة علاج في إيطاليا بعد تعرضه لإصابة على مستوى الركبة. وسجل "سوبر ماريو" 3 أهداف في 5 مباريات خاضها مع فريقه التركي، في الموسم الحالي.

وباع اللاعب السابق لفرق ميلان وبيريشيا ومونزا الإيطالية، ونيس ومرسيليا الفرنسيين أسطولا من السيارات السريعة والفارهة بعد أن "فقد الشغف في قيادتها".

المصدر : الصحافة البريطانية