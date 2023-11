حطم سيارة سعرها 115 ألف يورو.. بالوتيلي ينجو من حادث خطير

نجا النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي لاعب أضنة دمير سبور التركي، من حادث تصادم خطير -أول أمس الخميس- بعد أن اصطدمت سيارته الفاخرة بحائط في شوارع مدينة بريشيا الإيطالية، مسقط رأس الدولي الإيطالي السابق.

وأشارت صحيفة "ذي صن" البريطانية نقلا عن موقع "سبورت ميدياست" الإيطالي أن سبب الحادث يعود لانفجار عجلة السيارة، وهو ما تسبب في فقدانه السيطرة عليها واصطدم بالحائط.

ورغم خطورة الحادث، لم يتعرض بالوتيلي، لإصابات لكن سيارته التي تبلغ قيمتها (115 ألف يورو) تحطمت.

وزعمت وسائل إعلام إيطالية أن المهاجم السابق لمانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين رفض إجراء اختبار كحول، مما دفع الشرطة إلى مصادرة رخصة قيادته.

وبعد الحادث، صرح بالوتيلي "لم أكن في حالة سكر، لقد كان خطأ في القيادة".

