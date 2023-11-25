تعادل مانشستر سيتي وليفربول في البريميرليغ وأرسنال أكبر المستفيدين

فرض ليفربول التعادل 1-1 على مضيفه مانشستر سيتي، اليوم السبت، في المرحلة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم سيتي بهدف سجله القناص النرويجي الدولي إيرلينغ هالاند في الدقيقة الـ27 لكن المدافع الإنجليزي الدولي ترينت ألكسندر أرنولد أدرك التعادل لليفربول قبل 10 دقائق من نهاية المباراة.

وتعادل سيتي للمرة الثانية على التوالي، بعد تعادله المثير مع مضيفه تشلسي 4-4 في الجولة الماضية، والتي شهدت فوز ليفربول على ضيفه برينتفورد بثلاثية نظيفة.

وهذا التعادل هو الثاني هذا الموسم مقابل 9 انتصارات وخسارتين، فيما تعادل ليفربول للمرة الرابعة هذا الموسم مقابل 8 انتصارات وهزيمة واحدة.

ورغم التعادل ظل سيتي في الصدارة برصيد 29 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه ليفربول صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن أرسنال صاحب المركز الثالث، والذي قد ينفرد بالصدارة، حال فوزه على مضيفه برينتفورد في وقت لاحق اليوم.