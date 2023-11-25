برشلونة ينتزع تعادلا صعبا من رايو فايكانو في الليغا

تعادل برشلونة، بصعوبة مع مضيفه رايو فايكانو 1-1، اليوم السبت، في المرحلة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم أوناي لوبيز بهدف لفايكانو في الدقيقة 39 لكن برشلونة أدرك التعادل بهدف عكسي سجله فلوريان لوجون بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ82.

ورفع برشلونة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث مقابل 19 نقطة لفايكانو في المركز التاسع.