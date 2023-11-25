الليغا الإسبانية الأكثر إشراكا للناشئين في الدوريات الخمسة الكبرى

نشر المركز الدولي للدراسات الرياضية "سي إيه إي أس" دراسة حول عدد الدقائق التي لعبها لاعبو الأكاديميات في كل فرق الدوريات الخمسة الكبرى خلال موسم 2023-2024.

ويهيمن الدوري الإسباني على نسبة مشاركة اللاعبين الناشئين بمجموع 7 أندية من أصل 10 فرق من البطولات الأوروبية الكبرى الأخرى، وهي فرنسا وألمانيا وإنجلترا إيطاليا.

ويحتل أتلتيك بلباو المركز الأول بـ 14 لاعبا ناشئا شاركوا بنسبة 68.9% من إجمالي عدد الدقائق التي خاضها الفريق في "الليغا"، بزيادة بلغت 13% عن إحصاءات الموسم الماضي.

Top % of minutes by club-trained* players, Europe's big-5⃣

🥇 @AthleticClub 68.9%

🥈 @OL 45.6%

🥉 @RealSociedad 45.4%

7⃣ 🇪🇸 2⃣ 🇫🇷 1⃣ 🇩🇪 0⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 & 🇮🇹 in the top 🔟@CIES_Football data for 60 leagues 🌏 👉 https://t.co/TK48TqyVB4

* At least 3 years bw 15 & 21 in the employer club pic.twitter.com/TPEB1HYB3C — CIES Football Obs (@CIES_Football) November 22, 2023

وجاء ريال سوسييداد في المركز الثالث وريال مدريد رابعا وأوساسونا خامسا ثم فالنسيا سادسا وبرشلونة ولاس بالماس في المركزين التاسع والعاشر.

وغابت الأندية الإيطالية والإنجليزية عن قائمة العشر الأوائل، واحتلت مراكز متأخرة مثل أرسنال في المركز الـ14، بإشراكه 5 لاعبين من خريجي أكاديميته، ومانشستر يونايتد في المرتبة الـ18.

واحتل أتالانتا ممثل الكرة الإيطالية الوحيد المركز الأخير في القائمة التي تتألف من 20 فريقا بمجموع 4 لاعبين شاركوا مع الفريق في الكالشيو هذا الموسم.

وهذه الأندية الأكثر إشراكا للناشئين في الدوريات الخمس الكبرى: