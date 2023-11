الليغا الإسبانية الأكثر إشراكا للناشئين في الدوريات الخمسة الكبرى

نشر المركز الدولي للدراسات الرياضية "سي إيه إي أس" دراسة حول عدد الدقائق التي لعبها لاعبو الأكاديميات في كل فرق الدوريات الخمسة الكبرى خلال موسم 2023-2024.

ويهيمن الدوري الإسباني على نسبة مشاركة اللاعبين الناشئين بمجموع 7 أندية من أصل 10 فرق من البطولات الأوروبية الكبرى الأخرى، وهي فرنسا وألمانيا وإنجلترا إيطاليا.

ويحتل أتلتيك بلباو المركز الأول بـ 14 لاعبا ناشئا شاركوا بنسبة 68.9% من إجمالي عدد الدقائق التي خاضها الفريق في "الليغا"، بزيادة بلغت 13% عن إحصاءات الموسم الماضي.

Top % of minutes by club-trained* players, Europe's big-5⃣

🥇 @AthleticClub 68.9%

🥈 @OL 45.6%

🥉 @RealSociedad 45.4%

