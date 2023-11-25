الليغا الإسبانية الأكثر إشراكا للناشئين في الدوريات الخمسة الكبرى
نشر المركز الدولي للدراسات الرياضية "سي إيه إي أس" دراسة حول عدد الدقائق التي لعبها لاعبو الأكاديميات في كل فرق الدوريات الخمسة الكبرى خلال موسم 2023-2024.
ويهيمن الدوري الإسباني على نسبة مشاركة اللاعبين الناشئين بمجموع 7 أندية من أصل 10 فرق من البطولات الأوروبية الكبرى الأخرى، وهي فرنسا وألمانيا وإنجلترا إيطاليا.
اقرأ أيضاlist of 4 items
القيمة السوقية لأندية الدوري الإسباني تراجعت بـ 450 مليون يورو
معظمهم من برشلونة وريال مدريد.. أغلى 20 لاعبا في الدوري الإسباني
تير شتيغن أفضل لاعب وحارس بالدوري الإسباني وليفاندوفسكي يفوز بالحذاء الذهبي
ويحتل أتلتيك بلباو المركز الأول بـ 14 لاعبا ناشئا شاركوا بنسبة 68.9% من إجمالي عدد الدقائق التي خاضها الفريق في "الليغا"، بزيادة بلغت 13% عن إحصاءات الموسم الماضي.
Top % of minutes by club-trained* players, Europe's big-5⃣
🥇 @AthleticClub 68.9%
🥈 @OL 45.6%
🥉 @RealSociedad 45.4%
7⃣ 🇪🇸 2⃣ 🇫🇷 1⃣ 🇩🇪 0⃣ 🏴 & 🇮🇹 in the top 🔟@CIES_Football data for 60 leagues 🌏 👉 https://t.co/TK48TqyVB4
* At least 3 years bw 15 & 21 in the employer club pic.twitter.com/TPEB1HYB3C
— CIES Football Obs (@CIES_Football) November 22, 2023
وجاء ريال سوسييداد في المركز الثالث وريال مدريد رابعا وأوساسونا خامسا ثم فالنسيا سادسا وبرشلونة ولاس بالماس في المركزين التاسع والعاشر.
وغابت الأندية الإيطالية والإنجليزية عن قائمة العشر الأوائل، واحتلت مراكز متأخرة مثل أرسنال في المركز الـ14، بإشراكه 5 لاعبين من خريجي أكاديميته، ومانشستر يونايتد في المرتبة الـ18.
واحتل أتالانتا ممثل الكرة الإيطالية الوحيد المركز الأخير في القائمة التي تتألف من 20 فريقا بمجموع 4 لاعبين شاركوا مع الفريق في الكالشيو هذا الموسم.
وهذه الأندية الأكثر إشراكا للناشئين في الدوريات الخمس الكبرى:
- بلباو الإسباني: (14 لاعبا ناشئا شاركوا بنسبة 68.9%).
- أولمبيك ليون الفرنسي: (9 لاعبين ناشئين شاركوا بنسبة 45.6%).
- ريال سوسييداد الإسباني: (12 لاعبا ناشئا شاركوا بنسبة 45.4%).
- ريال مدريد الإسباني: (8 لاعبين ناشئين شاركوا بنسبة 36.3%)
- فرايبورغ الألماني: (9 لاعبين ناشئين شاركوا بنسبة 34.5%).
- أوساسونا الإسباني: (7 لاعبين ناشئين شاركوا بنسبة 33.3%).
- فالنسيا الإسباني: (11 لاعبا ناشئا، شاركوا بنسبة 31.3%).
- ستاد رين الفرنسي: (6 لاعبين ناشئين شاركوا بنسبة 30.6%).
- برشلونة الإسباني: (8 لاعبن ناشئين شاركوا بنسبة 29.1%)
- لاس بالماس الإسباني: (7 لاعبين ناشئين شاركوا بنسبة 29%).