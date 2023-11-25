أرسنال يتصدر البريميرليغ

انتزع فريق أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه برينتفورد بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة الـ12 من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه المرحلة تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي 1-1، وفوز نيوكاسل على تشلسي 4-1، وبرايتون على نوتنغهام فورست 3-2، وبورنموث على شيفيلد يونايتد 3-1، ولوتون تاون على كريستال بالاس 2-1، وويستهام على بيرنلي 2-1.

وظل التعادل قائما بين فريقي برينتفورد وأرسنال حتى تمكن الألماني كاي هافيرتز من تسجيل هدف الفوز لفريق الضيف في الدقيقة الـ89.

ورفع أرسنال رصيده إلى 30 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي، فيما توقف رصيد برينتفورد عند 16 نقطة في المركز الـ11.

وأصبح هذا الفوز هو التاسع لأرسنال في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في 3 مباريات والخسارة في مباراة.

في المقابل، باتت هذه الخسارة هي الخامسة لبرينتفورد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 4 مباريات والتعادل في مثلها.