هدف عالمي لرونالدو.. النصر يهزم الأخدود في الدوري السعودي

فاز النصر على ضيفه الأخدود بثلاثية نظيفة -اليوم الجمعة- ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي لكرة القدم، التي شهدت تعادل الاتحاد مع مضيفه الاتفاق 1-1 وفوز الرياض على التعاون 2-1، والطائي على ضيفه الرائد 4-3.

وتقدم النصر عن طريق سامي النجعي في الدقيقة 13، قبل أن يضيف كريستيانو رونالدو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 77 و80.

وبهذه الثنائية يكون رونالدو قد وصل إلى هدفه الـ48 في 2023 ويتقاسم صدارة هدافي العام مع كل من الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، والنرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي اللذين يمتلكان العدد نفسه من الأهداف.

كما أصبح "صاروخ ماديرا" أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في الدوريات بتاريخ كرة القدم.

ورفع النصر رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف الهلال المتصدر، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 10 نقاط في المركز 16.

وفي مباراة أخرى، تعادل الاتحاد مع مضيفه الاتفاق 1-1.

وتقدم الاتفاق عن طريق الهولندي جورجينو فينالدوم في الدقيقة 41، قبل أن يدرك المغربي عبد الرزاق حمد لله التعادل للاتحاد في الدقيقة الـ54.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس، بينما رفع الاتفاق رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع.