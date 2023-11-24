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هالاند يدفع ثمن تذاكر مشجعين يؤازرون نادي طفولته برحلته للدوري النرويجي الممتاز

كومبو هالاند في قميص طفولته براين النرويجي (مواقع التواصل)
هالاند لم ينس فريق طفولته برلين ويحمل له الكثير من المودة والحب (مواقع التواصل)
24/11/2023

دفع إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، أكثر من 13 ألف جنيه إسترليني (15 ألف يورو) على تذاكر القطار لمشجعي نادي طفولته "براين" في النرويج حتى يتمكنوا من تشجيعه في المباراة الفاصلة يوم السبت القادم في مدينة كريستيانساند ضد نادي ستارت.

ودفع إيرلينغ ثمن تذكرة 200 مشجع، وأكد أنه على استعداد لدفع أيضا ثمن تذاكر الحافلة لأي مشجع لا يرغب في السفر بالقطار.

وأشاد أولي مورتن هوبرستاد، المتحدث الصحفي باسم براين، بتصرفات هداف السيتي، قائلا "من الجيد أن إيرلينغ يريد رعاية رحلة لمشجعي براين، إنه شيء يقدره براين بأكمله حقا. كما أنه يسهم في حقيقة أن العديد من الأشخاص الذين ربما لم يعطوا الأولوية لذلك في المقام الأول بسبب تضخم الأسعار يسافرون الآن لدعم بيرن".

ولعب نجم السيتي مع نادي الطفولة براين على مستوى الشباب، وانضم إليه في عمر الخامسة، قبل أن يقوم بأول ظهور له على المستوى الأول معهم عام 2015.

وقضى هالاند عامين كمحترف في "براين" قبل أن ينتقل إلى نادي مولده عام 2017. ولكن من الواضح أنه لا يزال يحمل الكثير من المودة لفريقه الأول.

ومن مولده انتقل إلى سالزبورغ النمساوي ثم دورتموند الألماني ولتنفجر موهبته مع مانشستر سيتي ويحقق معه الثلاثية التاريخية العام الماضي.

ويقدر دخل هالاند (23 عاما) الأسبوعي مع "السيتيزنز" بنحو مليون يورو، ويتكون هذا من راتبه الأسبوعي، بالإضافة إلى المكافآت الكبيرة التي حصل عليها من خلال إنجازاته التهديفية وانتصاراته في البطولات.

ومن المنتظر أن يقوم نادي "براين" برحلة إلى كريستيانساند لمواجهة نادي ستارت، والتي تمثل أول مباراة فاصلة للنادي منذ عام 2006.
ولم يكن حتى هالاند يتوقع أن فريقه السابق سيحصل على آخر مكان في الملحق في دوري الدرجة الأولى النرويجي، ولهذا قرر أن يشارك في الاحتفالات التي سبقت المباراة نتيجة لذلك.

وكان الفريق قد تأهل بشكل مفاجئ للمباريات الفاصلة من أجل الصعود للدوري الممتاز.

المصدر : الصحافة البريطانية