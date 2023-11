هالاند يدفع ثمن تذاكر مشجعين يؤازرون نادي طفولته برحلته للدوري النرويجي الممتاز

دفع إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، أكثر من 13 ألف جنيه إسترليني (15 ألف يورو) على تذاكر القطار لمشجعي نادي طفولته "براين" في النرويج حتى يتمكنوا من تشجيعه في المباراة الفاصلة يوم السبت القادم في مدينة كريستيانساند ضد نادي ستارت.

ودفع إيرلينغ ثمن تذكرة 200 مشجع، وأكد أنه على استعداد لدفع أيضا ثمن تذاكر الحافلة لأي مشجع لا يرغب في السفر بالقطار.

وأشاد أولي مورتن هوبرستاد، المتحدث الصحفي باسم براين، بتصرفات هداف السيتي، قائلا "من الجيد أن إيرلينغ يريد رعاية رحلة لمشجعي براين، إنه شيء يقدره براين بأكمله حقا. كما أنه يسهم في حقيقة أن العديد من الأشخاص الذين ربما لم يعطوا الأولوية لذلك في المقام الأول بسبب تضخم الأسعار يسافرون الآن لدعم بيرن".

Erling Haaland has paid more than £13,000 for train tickets so that Bryne fans can travel away to IK Start for their first play-off game since 2006 💪

The Norwegian played for boyhood club at youth level, joining at just five years old!👶

The striker isn’t forgetting his roots pic.twitter.com/50s3IlujHA

