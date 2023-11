تجنبا لعدم تكرار الأخطاء.. نصائح لحكام البريميرليغ في تعاملهم مع "الفار"

قدم طياران يعملان في الخطوط الجوية البريطانية، مساعدة إلى حكام الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) لتحسين جودة التواصل فيما بينهم تحت ضغط المباريات وخلال مراجعة تقنية الفيديو المساعد "فار".

وذكرت صحيفة دايلي ستار البريطانية أن الطيارين، كريس هيفين وبيت ناتاراج، قدما نصائح للحكام لرفع دقة اللغة المستخدمة أثناء مراجعة "الفار".

وناقش الطياران مع رابطة حكام البريميرليغ ضرورة الوضوح والدقة ووجوب الاستغناء عن الطابع غير الرسمي في الحديث، مضيفين أن الحوار يجب أن يكون موجزا ومباشرا.

ويأتي ذلك بعد أن تسبب سوء التواصل بين الحكام وغرفة "الفار" في مجموعة من الأخطاء البارزة في البريميرليغ، منها إلغاء هدف الكولومبي لويس دياز في هزيمة فريقه ليفربول 1-2 أمام توتنهام في 30 سبتمبر/أيلول الماضي.

وألغى الحكم الرئيسي، سيمون هوبر، الهدف بداعي التسلل، ثم انتظر التحقق من صحته من حكم فيديو المساعد لكن الأخير أبلغه أنه بعد التحقق من اللقطة الهدف غير صحيح وألغي.

وبعد الفحص والتدقيق من رابطة الحكام، أظهرت الصورة الخاصة بمحاكاة اللعبة أن لويس دياز كان غير متسلل، وأن فقدان التركيز من غرفة "فار" حرم ليفربول من هدف شرعي.

🚨 BREAKING 🚨

🗣️ "They've restarted the game there is nothing I can do…"

The PGMOL have released the VAR audio from the incorrect offside call on Luiz Diaz between Tottenham and Liverpool.#beINPL #THFC #LFC pic.twitter.com/MrDLUIz8m5

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) October 3, 2023