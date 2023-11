الأردني موسى التعمري ملك السرعة في الدوري الفرنسي

يتصدر موسى التعمري لاعب مونبلييه قائمة أسرع 10 لاعبين في الدوري الفرنسي هذا الموسم، كما أنه يتفوق أيضا بسرعته الخارقة على البرازيلي فينيسيوس جونيور أسرع اللاعبين في الدوري الإسباني.

يتصدر موسى التعمري لاعب مونبلييه قائمة أسرع 10 لاعبين في الليغ 1 هذا الموسم بحسب رابطة كرة القدم الفرنسية للمحترفين. وهذا الإنجاز للدولي الأردني تجاوز حدود فرنسا، لأنه يتفوق أيضا بسرعته الخارقة على البرازيلي فينيسيوس جونيور أسرع اللاعبين بالليغا في الوقت الراهن.

ورصد رادار مسابقة "الليغ 1″، الدولي الأردني وهو يركض بسرعة 36.31 كيلومترا في الساعة، لينجح في كسر رقم صاحب المركز الأول السابق والثاني حاليا أندي بيلمارد، مدافع فريق كليرمونت (36.14 كيلومترا في الساعة).

وشهدت القائمة غياب نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي وزميله عثمان ديمبيلي، بينما جاء الدولي المغربي، أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان في المركز العاشر بسرعة بلغت 35.9 كيلومترا في الساعة.

وفي الليغا، يحتل البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد صدارة قائمة اللاعبين الأسرع. ووفق إحصائيات نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية، فإن سرعة المهاجم بلغت 36 كيلومترا في الساعة.

