يويفا يكشف عن مواجهات ملحق تصفيات يورو 2024 بألمانيا

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، قرعة ملحق تصفيات يورو 2024 بألمانيا، بمشاركة 12 منتخبا يتنافسون على الأماكن الثلاثة الشاغرة في عقد المتأهلين لنهائيات البطولة.

وستقام مباريات الملحق، عبر 3 مسارات، كل مسار يضم 4 منتخبات، تلعب نصف نهائي ونهائي، لتحديد المتأهل إلى يورو 2024.

وأسفرت القرعة في المسار الأول، عن مواجهة بين منتخبي ويلز وفنلندا، على أن تلتقي بولندا مع إستونيا في نصف النهائي، ويلعب الفائزان معا لتحديد الفريق المتأهل.

وتلتقي البوسنة والهرسك مع أوكرانيا، بينما تلعب إسرائيل مع فنلندا في نصف النهائي المسار الثاني.

في حين تواجه جورجيا منافستها لوكسمبورغ، وتلتقي اليونان مع كازاخستان في نصف نهائي المسار الثالث.

وتقام مباريات نصف النهائي في 21 مارس/آذار 2024، بينما تقام مباريات الدور النهائي بعدها بـ5 أيام بتاريخ 26 من الشهر نفسه.

وتأهل من التصفيات مباشرة لبطولة أمم أوروبا 20 منتخبا هم: بلجيكا، فرنسا، البرتغال، إسبانيا، أسكتلندا، تركيا، النمسا، إنجلترا، المجر، سلوفاكيا، ألبانيا، الدانمارك، هولندا، رومانيا، سويسرا، صربيا، إيطاليا، التشيك، سلوفينيا، كرواتيا، بالإضافة إلى ألمانيا (البلد المستضيف).

وتقام يورو 2024 بألمانيا في 14 يونيو/حزيران 2024 ولمدة شهر، حيث تلعب المباراة الافتتاحية على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ، على أن تقام المباراة النهائية في "الملعب الأولمبي" في برلين.

وتقام قرعة البطولة في الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل في هامبورغ.