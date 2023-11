نادي سلتيك الأسكتلندي يدفع ثمن تضامن جماهيره مع غزة

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) -أمس الأربعاء- غرامة مالية على نادي سلتيك الأسكتلندي بعد أن لوحت جماهيره بآلاف الأعلام الفلسطينية خلال مباراته ضد أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال يويفا -في بيان- إن رفع مئات الأعلام الفلسطينية خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا من قبل مشجعي نادي سلتيك كلف الفريق غرامة مالية قدرها 17500 يورو (19 ألف دولار).

وبرّر "يويفا" قرار العقوبة المالية على سلتيك، بكون هتافات جماهير الفريق واللافتات المؤيدة لفلسطين كانت بمثابة "رسائل استفزازية ذات طبيعة هجومية".

"You'll never walk alone" 🇵🇸

Celtic fans with a massive display of Palestinian solidarity at their Champions League game tonight. pic.twitter.com/LtXvoQSzZf

— Alan MacLeod (@AlanRMacLeod) October 25, 2023