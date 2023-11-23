نادي سلتيك الأسكتلندي يدفع ثمن تضامن جماهيره مع غزة

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) -أمس الأربعاء- غرامة مالية على نادي سلتيك الأسكتلندي بعد أن لوحت جماهيره بآلاف الأعلام الفلسطينية خلال مباراته ضد أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال يويفا -في بيان- إن رفع مئات الأعلام الفلسطينية خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا من قبل مشجعي نادي سلتيك كلف الفريق غرامة مالية قدرها 17500 يورو (19 ألف دولار).

وبرّر "يويفا" قرار العقوبة المالية على سلتيك، بكون هتافات جماهير الفريق واللافتات المؤيدة لفلسطين كانت بمثابة "رسائل استفزازية ذات طبيعة هجومية".

"You'll never walk alone" 🇵🇸 Celtic fans with a massive display of Palestinian solidarity at their Champions League game tonight. pic.twitter.com/LtXvoQSzZf — Alan MacLeod (@AlanRMacLeod) October 25, 2023

ورفع جمهور نادي سيلتيك الأعلام الفلسطينية، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لقصف يومي من جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مباراة فريقهم أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما رفع المشجعون لافتاتين كبيرتين في مدرجات "ملعب سلتيك بارك" كتب عليهما "فلسطين حرة" و"النصر للمقاومة".

وخوفًا من العقوبات، حث النادي المشجعين على عدم الاستجابة لدعوة "اللواء الأخضر" لإظهار الدعم لفلسطين في المباراة، وأصدر بيانا يطالب فيه "بعدم عرض اللافتات والأعلام في الملعب" لكن محاولاته باءت بالفشل.

Green Brigade proudly flying Palestinian flags before today's Celtic – Kilmarnock game pic.twitter.com/VZP8zcu6pk — The Fast Lovin' Sin-Soaked Heathen (@fast_sin) October 7, 2023

وكان حاملو الأعلام الفلسطينية الرئيسيون، من المنتمين لما يعرف، بـ"اللواء الأخضر" وهو مجموعة "ألتراس" تشكلت عام 2006، وتشتهر بنزعتها الجمهورية الأيرلندية ودعمها الثابت للقضية الفلسطينية.

وطالما كان هناك قسم من مشجعي سلتيك مرتبطين بالقضية الفلسطينية، حيث سبق أن تعرض النادي لعقوبات من جانب يويفا بسبب رفع الجماهير لافتات أو أعلام تظهر الدعم لفلسطين.

وتعد جماهير سلتيك أول المتضامنين في الملاعب بعد عملية طوفان الأقصى، إذ رفعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلام فلسطين في مدرجات ملعبها، ورفعت لافتتين كُتب على الأولى "الحرية لفلسطين"، و"النصر للمقاومة" في فوز "سلتيك" على ضيفه كيلمارنوك في الدوري الأسكتلندي.