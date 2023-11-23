مسرح الأحلام يغدو مكانا للكوابيس.. "أولد ترافورد" يصبح مصدرا للتندر والسخرية

الأسبوع الماضي، أصيب مشجعون بالذهول عندما بدا أن جزءا من سقف ملعب "أولد ترافورد"، معقل نادي مانشستر يونايتد، ينهار خلال مباراة في الدوري الممتاز للسيدات بين "المانيو" وجاره مانشستر سيتي.

ولم تكن الخسارة وحدها 1-3 من الجار اللدود هي فقط من خيبت آمال جماهير "الفريق الأحمر" مانشستر يونايتد، بل سقوط قطعة من سقف أولد ترافورد عليهم.

وعلق أحد المشجعين قائلا "إن إهمال عائلة غليزر (المالكة للنادي) لأولد ترافورد أصبح مشكلة حقيقية تتعلق بالصحة والسلامة".

If you ever need further proof that Old Trafford is indeed Falling Down…Block N2402 ceiling parts fell on 2 supporters at the ladies game today….absolute shit show.#GlazersOut pic.twitter.com/kzY6KxV9Sc — Problemchild (@D16S1972) November 19, 2023

وتعرضت عائلة غليزر منذ فترة طويلة لانتقادات لأنها لم تجر عمليات تطوير وتأهيل شاملة لأولد ترافورد (مسرح الأحلام)، الذي يعد أكبر ملعب لأندية كرة القدم الإنجليزية، حتى بات متأخرا تقنيا ومعماريا عن ملاعب منافسيه.

وكان غاري نيفيل لاعب مان يونايتد السابق من بين أكبر المنتقدين لوضعية ملعبه السابق.

ووصلت السخرية حدا متقدما، إذ سخرت إحدى الشركات على طريقتها من سقف الملعب من خلال وضع لوحة إعلانية ضخمة خارج الملعب كتب عليها عبارة "السقف المسرب" في إشارة لوجود شروخ في سقف ملعب أولد ترافورد، وواصل الإعلان السخرية بعبارة: "هناك بعض الأشياء التي لا تستطيع حتى (الشركة المتخصصة في ربط أصحاب الأعمال بالتجار) إصلاحها".

Checkatrade has placed this Advertisement Board right next to Old Trafford… 😭 pic.twitter.com/pPVyJ3HRiM — Football Away Days (@FBAwayDays) November 22, 2023

ويعاني ملعب مانشستر يونايتد ومقر التدريبات بالنادي في كارينغتون من عيوب جسمية تبحث الإدارة عن إصلاحها وتطويرها، بخلاف سقف الملعب التاريخي.

ويعيش مانشستر يونايتد حالة من التذبذب في النتائج، حيث خسر 9 مباريات في الموسم الحالي، بواقع 5 في الدوري الإنجليزي و3 في دوري أبطال أوروبا وواحدة في كأس رابطة المحترفين، من أصل 18 مباراة خاضها بكافة البطولات.