مسرح الأحلام يغدو مكانا للكوابيس.. "أولد ترافورد" يصبح مصدرا للتندر والسخرية

الأسبوع الماضي، أصيب مشجعون بالذهول عندما بدا أن جزءا من سقف ملعب "أولد ترافورد"، معقل نادي مانشستر يونايتد، ينهار خلال مباراة في الدوري الممتاز للسيدات بين "المانيو" وجاره مانشستر سيتي.

ولم تكن الخسارة وحدها 1-3 من الجار اللدود هي فقط من خيبت آمال جماهير "الفريق الأحمر" مانشستر يونايتد، بل سقوط قطعة من سقف أولد ترافورد عليهم.

وعلق أحد المشجعين قائلا "إن إهمال عائلة غليزر (المالكة للنادي) لأولد ترافورد أصبح مشكلة حقيقية تتعلق بالصحة والسلامة".

If you ever need further proof that Old Trafford is indeed Falling Down…Block N2402 ceiling parts fell on 2 supporters at the ladies game today….absolute shit show.#GlazersOut pic.twitter.com/kzY6KxV9Sc

— Problemchild (@D16S1972) November 19, 2023