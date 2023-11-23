محاكاة قرعة يورو 2024.. إنجلترا وإيطاليا في مجموعة نارية

أجرت صحيفة "ذي صن" البريطانية محاكاة لقرعة نهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، التي تستضيفها ألمانيا في الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى 14 يوليو/تموز المقبلين.

وتوقعت الصحيفة البريطانية أفضل وأسوأ السيناريوهات المحتملة لمنتخب إنجلترا، وأسفرت نتائج المحاكاة عن مواجهات صعبة لمنتخب "الأسود الثلاثة"، إذ سيقع في المجموعة الرابعة "الحديدية" ويصطدم بمنتخبات أسكتلندا وتركيا وإيطاليا (بطلة النسخة الماضية).

وخلال تصفيات يورو لهذا العام، لم يتعرض منتخب "الأسود الثلاثة" للهزيمة وتصدر المجموعة الثالثة بـ 20 نقطة وتأهل برفقة إيطاليا صاحبة المركز الثاني في المجموعة.

☑️ Qualified for #EURO2024 as group winners

☑️ A calendar year unbeaten for the first time since 2011

☑️ Pot 1 secured for the #EURO2024 draw

☑️ Six players given their senior debut A successful 2023 for the #ThreeLions 👊 pic.twitter.com/Fu2o6j1tCF — England (@England) November 22, 2023

وفازت إيطاليا على إنجلترا في نهائي النسخة الماضية بركلات الترجيح 3-2، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ويأمل هاري كين قائد المنتخب وزملاؤه في التتويج باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخ بلادهم.

وقبل القرعة الرسمية، المقرر إجراؤها في الثاني من ديسمبر/كانون الأول في مدينة هامبورغ الألمانية، إليكم محاكاة لقرعة دوري المجموعات وفق "ذي صن":

المجموعة الأولى: ألمانيا والدانمارك وجمهورية التشيك والمتأهل من الملحق الفاصل (أ).

ألمانيا والدانمارك وجمهورية التشيك والمتأهل من الملحق الفاصل (أ). المجموعة الثانية: إسبانيا وألبانيا وسلوفاكيا وصربيا.

إسبانيا وألبانيا وسلوفاكيا وصربيا. المجموعة الثالثة: فرنسا ورومانيا وسلوفينيا والمتأهل من الملحق الفاصل (س).

فرنسا ورومانيا وسلوفينيا والمتأهل من الملحق الفاصل (س). المجموعة الرابعة: إنجلترا وتركيا وأسكتلندا وإيطاليا (بطلة النسخة الماضية).

إنجلترا وتركيا وأسكتلندا وإيطاليا (بطلة النسخة الماضية). المجموعة الخامسة: بلجيكا والمجر وكرواتيا وسويسرا.

بلجيكا والمجر وكرواتيا وسويسرا. المجموعة السادسة: البرتغال وأستراليا وهولندا والمتأهل من الملحق الفاصل (ب).

وتقام منافسات الدور قبل النهائي بالملحق الفاصل يوم 21 مارس/ آذار 2024، بينما تقام منافسات النهائي يوم 26 من الشهر ذاته. ويتنافس 12 منتخبا على المقاعد الثلاثة المتبقية.

The 12 teams competing in the play-offs are confirmed. The 3 teams that progress from their semi-final and win their final will secure the remaining #EURO2024 spots. pic.twitter.com/TE9DZE2zwF — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 22, 2023

والمنتخبات التي ستلعب الملحق هي:

ويلز

بولندا

البوسنة

أوكرانيا

النرويج

إٍسرائيل

كازاخستان

جورجيا

اليونان

فنلندا

لوكسمبورغ

آيسلندا

وضمن 21 منتخبا التأهل إلى يورو 2024 بينها منتخب ألمانيا صاحب الضيافة، هي: