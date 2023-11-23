رياضة|أوروبا

محاكاة قرعة يورو 2024.. إنجلترا وإيطاليا في مجموعة نارية

منتخب إنجلترا تصدر المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة لليورو برصيد 20 نقطة (غيتي)
23/11/2023

أجرت صحيفة "ذي صن" البريطانية محاكاة لقرعة نهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، التي تستضيفها ألمانيا في الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى 14 يوليو/تموز المقبلين.

وتوقعت الصحيفة البريطانية أفضل وأسوأ السيناريوهات المحتملة لمنتخب إنجلترا، وأسفرت نتائج المحاكاة عن مواجهات صعبة لمنتخب "الأسود الثلاثة"، إذ سيقع في المجموعة الرابعة "الحديدية" ويصطدم بمنتخبات أسكتلندا وتركيا وإيطاليا (بطلة النسخة الماضية).

وخلال تصفيات يورو لهذا العام، لم يتعرض منتخب "الأسود الثلاثة" للهزيمة وتصدر المجموعة الثالثة بـ 20 نقطة وتأهل برفقة إيطاليا صاحبة المركز الثاني في المجموعة.

وفازت إيطاليا على إنجلترا في نهائي النسخة الماضية بركلات الترجيح 3-2، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ويأمل هاري كين قائد المنتخب وزملاؤه في التتويج باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخ بلادهم.

وقبل القرعة الرسمية، المقرر إجراؤها في الثاني من ديسمبر/كانون الأول في مدينة هامبورغ الألمانية، إليكم محاكاة لقرعة دوري المجموعات وفق "ذي صن":

  • المجموعة الأولى: ألمانيا والدانمارك وجمهورية التشيك والمتأهل من الملحق الفاصل (أ).
  • المجموعة الثانية: إسبانيا وألبانيا وسلوفاكيا وصربيا.
  • المجموعة الثالثة: فرنسا ورومانيا وسلوفينيا والمتأهل من الملحق الفاصل (س).
  • المجموعة الرابعة: إنجلترا وتركيا وأسكتلندا وإيطاليا (بطلة النسخة الماضية).
  • المجموعة الخامسة: بلجيكا والمجر وكرواتيا وسويسرا.
  • المجموعة السادسة: البرتغال وأستراليا وهولندا والمتأهل من الملحق الفاصل (ب).

وتقام منافسات الدور قبل النهائي بالملحق الفاصل يوم 21 مارس/ آذار 2024، بينما تقام منافسات النهائي يوم 26 من الشهر ذاته. ويتنافس 12 منتخبا على المقاعد الثلاثة المتبقية.

والمنتخبات التي ستلعب الملحق هي:

  • ويلز
  • بولندا
  • البوسنة
  • أوكرانيا
  • النرويج
  • إٍسرائيل
  • كازاخستان
  • جورجيا
  • اليونان
  • فنلندا
  • لوكسمبورغ
  • آيسلندا

وضمن 21 منتخبا التأهل إلى يورو 2024 بينها منتخب ألمانيا صاحب الضيافة، هي:

  • إسبانيا وأسكتلندا
  • فرنسا وهولندا
  • إنجلترا وإيطاليا
  • تركيا وكرواتيا
  • ألبانيا والتشيك
  • بلجيكا والنمسا
  • المجر وصربيا
  • الدانمارك وسلوفينيا
  • رومانيا وسويسرا
  • البرتغال وسلوفاكيا

المصدر : الصحافة البريطانية