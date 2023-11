محاكاة قرعة يورو 2024.. إنجلترا وإيطاليا في مجموعة نارية

أجرت صحيفة "ذي صن" البريطانية محاكاة لقرعة نهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، التي تستضيفها ألمانيا في الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى 14 يوليو/تموز المقبلين.

وتوقعت الصحيفة البريطانية أفضل وأسوأ السيناريوهات المحتملة لمنتخب إنجلترا، وأسفرت نتائج المحاكاة عن مواجهات صعبة لمنتخب "الأسود الثلاثة"، إذ سيقع في المجموعة الرابعة "الحديدية" ويصطدم بمنتخبات أسكتلندا وتركيا وإيطاليا (بطلة النسخة الماضية).

وخلال تصفيات يورو لهذا العام، لم يتعرض منتخب "الأسود الثلاثة" للهزيمة وتصدر المجموعة الثالثة بـ 20 نقطة وتأهل برفقة إيطاليا صاحبة المركز الثاني في المجموعة.

وفازت إيطاليا على إنجلترا في نهائي النسخة الماضية بركلات الترجيح 3-2، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ويأمل هاري كين قائد المنتخب وزملاؤه في التتويج باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخ بلادهم.

وتقام منافسات الدور قبل النهائي بالملحق الفاصل يوم 21 مارس/ آذار 2024، بينما تقام منافسات النهائي يوم 26 من الشهر ذاته. ويتنافس 12 منتخبا على المقاعد الثلاثة المتبقية.

