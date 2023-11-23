نجم سابق في برشلونة يخسر كل أمواله بعملية احتيال

كشف التركي أردا توران، النجم السابق لناديي برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين لكرة القدم، أنه وقع ضحية عملية نصب أدت إلى إفلاسه، وأنه حاول استعادة أمواله بمساعدة محامينن متحدثا عن الأوقات العصيبة التي يمر بها.

ويشعر توران بتعرضه للغش بسبب الاستثمارات التي قام بها بناء على نصيحة سيسيل إرزان، مدير إحدى الشركات التابعة لـ"دينز بنك" التي يوجد مقرها في إسطنبول.

وأشار توران إلى أن إرزان هو المسؤول عما حدث له، قائلا "لقد خدعني بقوله إن من يستثمر في هذا الصندوق سيحقق أرباحا. لقد منحته أكثر من 13 مليون دولار. كل المال والجهد الذي كسبته. اختفى العمل لسنوات فجأة".

Arda Turan has revealed he lost millions of his life’s work to a scam in his home country.#PulseSportsKenyahttps://t.co/UQPEguSvgB — Pulse Sports Kenya (@pulsesportske) November 22, 2023

وأضاف "أنا آسف جدا، لقد أرهقتني هذه الحادثة كثيرا. ضاعت كل مدخراتي في هذه الحادثة".

ولم يتوقع توران أن يكون ضحية لعملية نصب وسلب لأغلب الأموال التي كان يحتفظ بها لضمان العيش الكريم مستقبلا، مما شكّل صدمة حقيقية له، فسارع لتوكيل محامين من أجل مساعدته على استرجاع أمواله.

ويبدو أن أردا توران ليس لاعب كرة القدم الوحيد الذي احتال عليه سيسيل إرزان.

اردا توران لاعبنا السابق بعد اعتزاله تعرض لعملية نصب من مدير بنك تركي وفقد 13 مليون دولار بعد أن قال له سوف استثمر هذا المبلغ لك pic.twitter.com/Wl9IlYvHJt — FCB World (@forcabarca_ar) November 21, 2023

وكان فرناندو موسليرا حارس مرمى غلطة سراي وغيره من لاعبي كرة قدم أتراك سابقين قالوا في مايو/أيار الماضي إنهم تعرضوا للاحتيال من رئيس "بنك دنيز" التركي.

وكان حارس المرمى الأوروغوياني قد استثمر 1.2 مليون دولار في صندوق استثماري دون أن يحقق أرباحا.

ويعمل الأمن التركي على جمع الدلائل التي تثبت تورط مدير البنك، ولا تزال القضية مفتوحة على احتمالات عدة.

وتضاف هذه المحنة التي يمر بها أردا توران إلى سلسلة الأزمات التي يعاني منها توران، الذي يعمل حاليا مدربا لفريق أيوب سبور التركي، بعد تغريمه 3 آلاف يورو الأسبوع الماضي لعدم التزامه بلوائح الاتحاد المحلي بضرورة وجود أوراق اعتماد للمدربين خلال المباريات.