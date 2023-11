نجم سابق في برشلونة يخسر كل أمواله بعملية احتيال

كشف التركي أردا توران، النجم السابق لناديي برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين لكرة القدم، أنه وقع ضحية عملية نصب أدت إلى إفلاسه، وأنه حاول استعادة أمواله بمساعدة محامينن متحدثا عن الأوقات العصيبة التي يمر بها.

ويشعر توران بتعرضه للغش بسبب الاستثمارات التي قام بها بناء على نصيحة سيسيل إرزان، مدير إحدى الشركات التابعة لـ"دينز بنك" التي يوجد مقرها في إسطنبول.

وأشار توران إلى أن إرزان هو المسؤول عما حدث له، قائلا "لقد خدعني بقوله إن من يستثمر في هذا الصندوق سيحقق أرباحا. لقد منحته أكثر من 13 مليون دولار. كل المال والجهد الذي كسبته. اختفى العمل لسنوات فجأة".

