شبهه باقتصاد بلاده.. ماغواير يقبل اعتذار نائب ببرلمان غانا سخر منه

تقبّل هاري ماغواير مدافع مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم -الأربعاء- اعتذار نائب في برلمان غانا سخر منه خلال مناقشة برلمانية حول الميزانية العام الماضي.

وشبّه النائب المعارض إيزاك أدونجو الإدارة الاقتصادية لمحمد باوميا نائب رئيس غانا -الدولة الواقعة في غربي أفريقيا- بأداء ماغواير على أرض الملعب.

وفي خطاب انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي العام الماضي، شبه المشرع نائب الرئيس بماغواير، الذي وصفه بأنه "التهديد الأكبر في قلب دفاع مانشستر يونايتد".

وقال أدونجو في مناقشة مماثلة حول ميزانية 2024 أمس الأربعاء إن ماغواير "تخطى الأزمة"، متراجعا عن تشبيهه.

وأضاف أدونجو "أعتذر الآن لماغواير.‭ ‬ظهر بصورة مغايرة تماما، والآن يسجل الأهداف لمانشستر يونايتد".

وتقبل ماغواير الاعتذار على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أمس الأربعاء، في رد أشار فيه إلى ملعب مانشستر يونايتد "أراك في أولد ترافورد قريبا".

وتواجه غانا أزمة اقتصادية كبيرة ناجمة عن زيادة الدين العام، مما أدى إلى تضخم كبير وتراجع قيمة العملة المحلية.