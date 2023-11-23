تير شتيغن أفضل لاعب وحارس بالدوري الإسباني وليفاندوفسكي يفوز بالحذاء الذهبي

دخل حارس مرمى برشلونة مارك أندريه تير شتيغن تاريخ الدوري الإسباني لكرة القدم كأول حارس مرمى يفوز بجائزة أفضل لاعب لموسم 2022-2023، في حين حصل زميله في الفريق روبرت ليفاندوفسكي على جائزة البيتشيتشي (الحذاء الذهبي) للموسم ذاته.

وحصل تير شتيغن أيضا على جائزة "زامورا" كأفضل حارس في الدوري الإسباني عن موسم 2022- 2023، غير أن جائزة "دي ستيفانو" لأفضل لاعب تبقى الأهم في سجله.

وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها حارس مرمى بجائزة أفضل لاعب متفوقا على أقرانه من النجوم في المراكز الأخرى، بفضل المستوى الذي أظهره الدولي الألماني مع فريقه.

الجائزة تمنحها صحيفة ماركا الإسبانية، وانطلقت عام 2007، وفاز بها 5 لاعبين فقط هم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كريم بنزيما، والإسباني راؤول غونزاليس، والأوروغواياني لويس سواريز.

وشارك تير شتيغن في 38 مباراة في الموسم الماضي بالدوري، استقبل خلالها 18 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه في 26 مباراة في الموسم الماضي، وهو ما استحق عليه أيضا جائزة زامورا لأفضل حارس مرمى.

ليفاندوفسكي يفوز بجائزة البيتشيتشي

وحصل ليفاندوفسكي نجم برشلونة على جائزة البيتشيتشي (الحذاء الذهبي) للموسم الماضي 2022-2023 عن أهدافه الـ23 في الدوري الإسباني.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا، أثناء تسلمه جائزة البيتشيشي كأفضل هداف في الليغا عن الموسم الماضي "أريد أن أشكر عائلتي وفريقي ومدربي وطاقمي. كان من المهم جدا التأقلم سريعا مع الفريق، لقد ساعدني الجميع منذ البداية. فزنا بالدوري الإسباني وكأس السوبر والآن البيتتشيتشي. أنا سعيد للغاية".

وأضاف "في برشلونة لا نهتم فقط بالفوز بالمباريات، بل نهتم بإحراز أكبر قدر من الأهداف".

ومن الغريب أن أيا من أهداف ليفاندوفسكي لم يكن من ركلة جزاء.

ويحتل البولندي هذا الموسم المركز الرابع في ترتيب الهدافين.

في المقابل يتصدر نجم ريال مدريد بيلينغهام الجدول برصيد 10 أهداف، لكن ليفاندوفسكي أرسل تحذيره قائلا "الموسم طويل، ومن الصعب للغاية تسجيل العديد من الأهداف في الدوري، لكننا برشلونة ونريد الفوز وتحقيق العديد من الأهداف".

من جهته فاز بيدري بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني بتصويت الجماهير.

كما حصد إيمانول ألغواسيل، مدرب ريال سوسيداد، جائزة أفضل مدير فني، وفاز خوسيلو مهاجم إسبانيول المعار هذا الموسم إلى ريال مدريد، بجائزة أفضل مهاجم إسباني.