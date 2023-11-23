تفوق على مورينيو وغوارديولا.. واين روني أثرى مدرب في العالم

رغم أنه حديث العهد في عالم التدريب فإن واين روني نجم مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي السابق لكرة القدم، يحتل قائمة أعلى مدربي كرة القدم ثراء في العالم حاليا.

ويمتلك روني ثورة هائلة تفوق بها على أكبر المدربين في العالم؛ مثل: بيب غوارديولا والسير أليكس فيرغسون وجوزيه مورينيو وآرسين فينغر ويورغن كلوب وزين الدين زيدان.

وتبلغ ثروة مدرب برمنغهام سيتي الإنجليزي نحو 144 مليون يورو، في حين تقدر ثروة البرتغالي مورينيو 115 مليون يورو.

وهذه قائمة أثرى المدربين في عالم كرة القدم:

10- الفرنسي أرسين فينغر، مدرب أرسنال السابق

رحل آرسن فينغر عن عالم التدريب في 2018، لكنه لا يزال في قائمة أغلى المدربين في العالم بثروة تقدر بـ 38 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 43 مليون يورو).

وذكرت تقارير إنجليزية أن فينغر كان يحصل على حوالي 8 ملايين جنيه إسترليني سنويا (أكثر من 9 ملايين يورو).

9- الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول

يعدّ الفني الألماني من عمالقة المدربين في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حقق إنجازا باهرا مع ليفربول عندما توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا في 2019.

وتقدر ثروته بـ 39 مليون جنيه إسترليني (ما يناهز 45 مليون يورو)، علما أن قيمة عقده الحالي تقدر بحوالي 15 مليون جنيه إسترليني سنويا (أكثر من 17 مليون يورو).

وكسب كلوب ف 2021، مبلغ 6.7 مليون جنيه إسترليني من الصفقات الإعلانية.

8- الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد

يحصل أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على راتب سنوي يقدر بـ 9.5 مليون جنيه إسترليني (حوالي 11 مليون يورو). وتقدر ثروته بـ 40 مليون جينه إسترليني (قرابة 46 مليون يورو).

7- الإنجليزي أليكس فيرغسون، مدرب مانشستر يونايتد السابق

تبلغ ثروة السير فيرغسون، أعظم مدرب شهده الدوري الإنجليزي الممتاز على مرّ التاريخ، 56 مليون جنيه إسترليني (حوالي 65 مليون يورو).

وجمع مدرب مانشستر يونايتد هذه الثورة من كرة القدم وسباق الخيول.

6- الإنجليزي ستيفن جيرارد- مدرب الاتفاق السعودي

درب نجم ليفربول ومنتخب إنجلترا سابقا أندية رينجرز الأسكتلندي، وأستون فيلا الإنجليزي، وحاليا الاتفاق السعودي.

وأشارت تقارير إلى أن جيرارد يتقاضى راتبا ضخما في الدوري السعودي يفوق 15 مليون جنيه إسترليني سنويا (أكثر من 17 مليون يورو).

ولكن خلال مسيرة الكروية اللامعة، حقق قائد الريدز -سابقا- أكبر قدر من ثروته، حيث بلغ راتبه الأسبوعي في ليفربول 240 ألف جنيه إسترليني (أكثر من 245 ألف يورو).

5- الفرنسي زين الدين زيدان- مدرب ريال مدريد سابقا

يمتلك النجم الفرنسي ثروة تقدر بـ 99 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 113 مليون يورو)، جمعها من مسيرته لاعبا مع الأندية التي لعب لها، ومن عمله مدربا لريال مدريد -كذلك- في فترتين 2016-2018 و2019-2021.

4- الإسباني بيب غوارديلا- مدرب مانشستر سيتي

يحصل غوارديولا مع مانشستر سيتي على راتب سنوي يبلغ 20 مليون جنيه إسترليني سنويا (نحو 23 مليون يورو)، وهذا يكفي لجعله المدرب الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أما ثروته الإجمالية فتبلغ 100 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 114 مليون يورو).

3- جوزيه مورينيو- مدرب روما

يكسب البرتغالي مورينيو من تدريبه لفريق روما الإيطالي 10 ملايين جنيه إسترليني سنويا (قرابة 12 مليون يورو).

أما ثورته الإجمالية فتقدر بـ 100 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 115 مليون يورو).

2- الأرجنتيني دييغو سيميوني- مدرب أتلتيكو مدريد

يعدّ سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد هو المدرب الأعلى أجرا في كرة القدم العالمية.

ويتقاضى الفني الأرجنتيني سنويا مع الفريق الإسباني 30 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 34 مليون يورو). وتبلغ ثورته 102 مليون يورو (أكثر من 117 مليون يورو).

1- الإنجليزي واين روني- مدرب برمنغهام سيتي

راكم روني مدرب برمنغهام سيتي الحالي ثروته الضخمة المقدرة بـ 125 مليون جنيه إسترليني (نحو 144 مليون يورو) طوال مسيرته لاعبا.

ويحصل النجم السابق لمانشستر يونايتد حاليا على راتب سنوي يبلغ 800 ألف جنيه إسترليني (أكثر من 900 ألف يورو).