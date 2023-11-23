حكم إسباني يعترف بإلغاء هدف تسبب بخسارة برشلونة لقب الليغا

اعترف الحكم أليخاندرو هيرنانديز بأنه كان مخطئا لعدم احتساب "هدف الشبح الشهير" لبرشلونة ضد ريال بيتيس في موسم 2016-2017، مما تسبب بفشل البلوغرانا في التتويج باللقب لصالح غريمه ريال مدريد الذي تصدر بفارق 3 نقاط.

وتعادل برشلونة مع بيتيس في يناير/كانون الثاني 2017، وأدرك لويس سواريز هدف التعادل في الدقيقة الـ90.

وكان من الممكن أن يكون ذلك هو هدف الفوز لسواريز، بعد أن بدا وكأنه يسجل بالكرة فوق خط المرمى، لكن لم يتم احتساب أي هدف.

وفي حديثه إلى لإذاعة "كادينا كوبي" مساء الأربعاء، اعترف هيرنانديز بخطئه، وشدد على أنه إذا كان برشلونة يؤثر على الحكام من خلال مدفوعاته لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، لكان هذا قرارا غريبا.

Alejandro Hernandez Hernandez on Luis Suarez's infamous ghost goal against Real Betis in 2017: "I'm on the edge of the box, and from my position, seeing if the ball goes in or not… It's a blatant mistake." (Cadena Cope) #FCBarcelona pic.twitter.com/MRLy5svIzS — Football España (@footballespana_) November 23, 2023

وأضاف هيرنانديز "أنا على حافة منطقة الجزاء، ومن موقعي، أرى ما إذا كانت الكرة ستدخل أم لا إنه خطأ فادح، وكان ذلك خلال فترة نيغريرا، حتى إنه كانت هناك ركلة جزاء محتملة ضد نيمار ولم يتم احتساب أي شيء. قبل أسبوعين، في مباراة إشبيلية وريال مدريد، حيث احتسبت ركلة جزاء لصالح ريال مدريد، قال لي مساعدي فيها "لا شيء، لا شيء، لا شيء"، كل ذلك خلال فترة نيغريرا. كل الحجج تنهار".

🗣️ Hernández Hernández, en @partidazocope, sobre el Caso Negreira ❌ "Es lo más dañino que le ha ocurrido al arbitraje en toda su historia" 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/pHN5pnBfcN — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 22, 2023

واتُّهم برشلونة وبعض من مسؤوليه الكبار في 10 مارس/آذار الماضي من قِبَل السلطات الإسبانية بـ"الفساد" و"خيانة الأمانة" و"السجلات التجارية المزيفة"، في قضية مدفوعات مالية مشبوهة لخوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، المسؤول السابق في التحكيم الإسباني.

وكان مجرد الحديث عن تعيين أليخاندرو هرنانديز حكما لـلكلاسيكو تثور جماهير برشلونة وريال مدريد مباشرة، وهي الرافضة لهذا الاختيار، بسبب تاريخ الحكم المثير للجدل.

Hernandez says those questioning whether Barcelona have been favoured by referees make no sense.https://t.co/Qe76FZ11Wu#FCBarcelona #CasoNegreira — Football España (@footballespana_) November 23, 2023

وأصبح أداء الحكم في السنوات الأخيرة تحت المجهر، بعدما أدار من قبل 3 مباريات في الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد لم تخلُ أي منها من القرارات الجدلية.

وأشهر واقعة تدين الحكم في كلاسيكو 2017 في سانتياغو برنابيو، عندما فاز البرسا 3-2 في الدقيقة 92 بهدف ميسي الشهير، ثم رفع قميصه أمام مدرجات الملكي.

Comunicado Oficial: Alejandro Hernández Hernández to referee El Clásico. It's a disaster. pic.twitter.com/ZM6JM9KzW9 — Madridista-Swedeninho (@MadridstaLoco) December 9, 2019

ففي هذه الليلة أصيب ميسي، وسقط على الأرض وهو ينزف الدماء من فمه بعد ضربة مرفق من مارسيلو، ولم يحصل المدافع البرازيلي حتى على بطاقة صفراء.

وفي نفس الكلاسيكو، زعمت الصحيفة أن هرنانديز تغاضى عن منح كاسيميرو الإنذار الثاني بعد دهس ميسي.

لكن جمهور الريال اعترض على أداء هرنانديز في نفس المباراة، واتهم الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح كريستيانو رونالدو بعد عرقلة من صامويل أومتيتي.

وسبق لريال مدريد أن قدم سلسلة من الشكاوى ضد الحكم هيرنانديز تصل إلى 10 حالات مثيرة للجدل.