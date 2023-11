حكم إسباني يعترف بإلغاء هدف تسبب بخسارة برشلونة لقب الليغا

اعترف الحكم أليخاندرو هيرنانديز بأنه كان مخطئا لعدم احتساب "هدف الشبح الشهير" لبرشلونة ضد ريال بيتيس في موسم 2016-2017، مما تسبب بفشل البلوغرانا في التتويج باللقب لصالح غريمه ريال مدريد الذي تصدر بفارق 3 نقاط.

وتعادل برشلونة مع بيتيس في يناير/كانون الثاني 2017، وأدرك لويس سواريز هدف التعادل في الدقيقة الـ90.

وكان من الممكن أن يكون ذلك هو هدف الفوز لسواريز، بعد أن بدا وكأنه يسجل بالكرة فوق خط المرمى، لكن لم يتم احتساب أي هدف.

وفي حديثه إلى لإذاعة "كادينا كوبي" مساء الأربعاء، اعترف هيرنانديز بخطئه، وشدد على أنه إذا كان برشلونة يؤثر على الحكام من خلال مدفوعاته لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، لكان هذا قرارا غريبا.

Alejandro Hernandez Hernandez on Luis Suarez's infamous ghost goal against Real Betis in 2017:

"I'm on the edge of the box, and from my position, seeing if the ball goes in or not… It's a blatant mistake."

(Cadena Cope) #FCBarcelona pic.twitter.com/MRLy5svIzS

— Football España (@footballespana_) November 23, 2023