رياضة

استقالة عضو بالاتحاد الإنجليزي ربط بين هتلر ونتنياهو

وسيم حق CREDIT : England Golf TWITTER
وسيم حق انضم لمجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عام 2019 ممثلا لمجتمع السود والآسيويين والأقليات العرقية (مواقع التواصل)
23/11/2023-|آخر تحديث: 23/11/202308:48 م (بتوقيت مكة المكرمة)

بعد أيام من إقالته من مجلس اتحاد التنس البريطاني، استقال وسيم حق من عضوية مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم -اليوم الخميس- بسبب تغريدة ربط فيها بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والزعيم الألماني النازي السابق أدولف هتلر.

وفي وقت سابق، كتب حق -الذي يشغل عدة مناصب إدارية في اتحادي التنس وكرة القدم إضافة إلى الغولف- على حسابه الشخصي بمنصة إكس "لقد ضحى نتنياهو بشعبه من أجل الحفاظ على السلطة.. سيكون أدولف هتلر فخورا بنتنياهو".

وفور نشر التغريدة انهال الهجوم على حق الذي اضطر لحذفها، بل الاعتذار أيضا عن المنشور لاحقا، لكن ذلك لم يوقف الهجوم ضده، مما أدى إلى إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق في اتحاد كرة القدم، ثم إقالته من اتحاد التنس قبل 10 أيام.

وفي محاولة لاسترضاء "اللوبي اليهودي" -الذي تسبب في الإقالة والاستقالة- كشف حق عن استقالته في تغريدة على منصة "إكس" اليوم الخميس قال فيها "استقلت هذا الصباح من الاتحاد الإنجليزي. أكرر اعتذاري للجالية اليهودية".

وكان حق ممثلا لمجتمع السود والآسيويين والأقليات العرقية، في مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي منذ 2019.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي