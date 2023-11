استقالة عضو بالاتحاد الإنجليزي ربط بين هتلر ونتنياهو

بعد أيام من إقالته من مجلس اتحاد التنس البريطاني، استقال وسيم حق من عضوية مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم -اليوم الخميس- بسبب تغريدة ربط فيها بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والزعيم الألماني النازي السابق أدولف هتلر.

وفي وقت سابق، كتب حق -الذي يشغل عدة مناصب إدارية في اتحادي التنس وكرة القدم إضافة إلى الغولف- على حسابه الشخصي بمنصة إكس "لقد ضحى نتنياهو بشعبه من أجل الحفاظ على السلطة.. سيكون أدولف هتلر فخورا بنتنياهو".

وفور نشر التغريدة انهال الهجوم على حق الذي اضطر لحذفها، بل الاعتذار أيضا عن المنشور لاحقا، لكن ذلك لم يوقف الهجوم ضده، مما أدى إلى إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق في اتحاد كرة القدم، ثم إقالته من اتحاد التنس قبل 10 أيام.

وفي محاولة لاسترضاء "اللوبي اليهودي" -الذي تسبب في الإقالة والاستقالة- كشف حق عن استقالته في تغريدة على منصة "إكس" اليوم الخميس قال فيها "استقلت هذا الصباح من الاتحاد الإنجليزي. أكرر اعتذاري للجالية اليهودية".

This morning I have resigned from The FA. I have also reiterated my apology to the Jewish community.

This war has left thousands dead, many of us are in despair and deeply troubled.

I hope football can play a future role in easing tensions between communities.

Pls read ⬇️ pic.twitter.com/lqXUU5lDdQ

— Wasim Haq 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇬🇧🇪🇺 (@wasim_haq) November 23, 2023