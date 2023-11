حاول موقع بريطاني حسم الجدل الدائر حول أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم بطريقة علمية مبنية على الإحصائيات والإنجازات الرياضية، فكانت النتيجة مفاجآت عديدة بغياب بعض النجوم وحضور آخرين اندثروا تاريخيا.

وقام موقع 90 دقيقة، بتصنيف أفضل 25 لاعبًا في تاريخ الساحرة المستديرة ورتبهم بناء على عدة عوامل هي:

بينما يتم تصنيف حراس المرمى والمدافعين على أساس عوامل مختلفة نوعا ما عن المهاجمين ولاعبي الوسط، ويمكن أخذ طول العمر في الاعتبار بالنسبة لجميع اللاعبين، وكذلك الجوائز الجماعية والفردية.

لكن الشباك النظيفة تعتبر مؤشرًا جيدًا على مسيرة المدافعين وحراس المرمى، في حين أن الأهداف والتمريرات الحاسمة هي عوامل رئيسية عندما يتعلق الأمر بتصنيف المهاجمين.

Celebrating the life of Sir Bobby Charlton, a legend of our game. pic.twitter.com/n8vi6Oktpb

— The FA (@FA) November 17, 2023