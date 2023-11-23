حاول موقع بريطاني حسم الجدل الدائر حول أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم بطريقة علمية مبنية على الإحصائيات والإنجازات الرياضية، فكانت النتيجة مفاجآت عديدة بغياب بعض النجوم وحضور آخرين اندثروا تاريخيا.

وقام موقع 90 دقيقة، بتصنيف أفضل 25 لاعبًا في تاريخ الساحرة المستديرة ورتبهم بناء على عدة عوامل هي:

عدد الأهداف.

صناعة الأهداف.

عدد البطاقات الصفراء والحمراء التي نالها.

البطولات التي توج بها مع الأندية.

البطولات الدولية.

الجوائز الفردية.

طول العمر في الملاعب.

بينما يتم تصنيف حراس المرمى والمدافعين على أساس عوامل مختلفة نوعا ما عن المهاجمين ولاعبي الوسط، ويمكن أخذ طول العمر في الاعتبار بالنسبة لجميع اللاعبين، وكذلك الجوائز الجماعية والفردية.

لكن الشباك النظيفة تعتبر مؤشرًا جيدًا على مسيرة المدافعين وحراس المرمى، في حين أن الأهداف والتمريرات الحاسمة هي عوامل رئيسية عندما يتعلق الأمر بتصنيف المهاجمين.

وجاء تصنيف أفضل 25 لاعبا كالتالي:

25. رود خوليت (هولندا)

24. بوبي تشارلتون (إنجلترا)

Celebrating the life of Sir Bobby Charlton, a legend of our game. pic.twitter.com/n8vi6Oktpb — The FA (@FA) November 17, 2023

23. جوزيبي مياتزا ‏(إيطاليا)

22. ريموند كوبا ‏(فرنسا)

21. روماريو (البرازيل)

20. أوزيبيو (البرتغال)

19. ماركو فان باستن (هولندا)

18. جورج بيست (إنجلترا)

17. زيكو (البرازيل)

16. فرانكو باريزي ‏(إيطاليا)

15. فيرينتس بوشكاش (المجر)

14. باولو مالديني ‏(إيطاليا)

13. جيرد مولر ‏(ألمانيا)

12. غارنشيا (البرازيل)

11. ألفريدو دي ستيفانو (الأرجنتين)

10. روبرتو باجيو ‏(إيطاليا)

9. ميشيل بلاتيني ‏(فرنسا)

8. كريستيانو رونالدو (البرتغال)





7. زين الدين زيدان (فرنسا)

6. رونالدو نازاريو (البرازيل)





5. يوهان كرويف (هولندا)

4. فرانز بيكنباور (ألمانيا)

3. بيليه (البرازيل)

2. دييغو مارادونا (الأرجنتين)



