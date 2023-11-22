هدف عالمي لزياش.. المغرب يهزم تنزانيا في مستهل مشواره بتصفيات أفريقيا المونديالية

سجل المغرب هدفا في كل شوط ليفوز بهدفين نظيفين على مضيفه منتخب تنزانيا الذي أنهى المباراة بـ10 لاعبين في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026 الذي يقام في أميركا وكندا والمكسيك.

وبهذا الفوز في أول مباراة "لأسود الأطلس" تساوى منتخب المغرب في صدارة ترتيب المجموعة مع منتخبات تنزانيا وزامبيا والنيجر بـ3 نقاط لكل منها، لكن المغرب لعب مباراة واحدة فقط.

وضغط منتخب المغرب منذ بداية المباراة في دار السلام ليحصل على ركلة جزاء بعد مرور دقيقتين لكن أشرف حكيمي أهدرها برعونة.

وأمام تراجع تنزانيا للوراء بأكبر عدد من اللاعبين سدد حكيم زياش من 40 مترا كرة خدعت الحارس ومنحت الهدف الأول للمغرب في الدقيقة الـ28.

وسجل أسود الأطلس هدفا ثانيا في الدقيقة 34 بواسطة المهاجم أمين عدلي لكن الحكم ألغاه بسبب وجود مخالفة.

وأحرز المغرب هدفه الثاني في الدقيقة 53 بعد تبادل سريع للكرة بين زياش وبلال الخنوس الذي توغل داخل المنطقة ومرر ليوسف نصيري الذي تابعها لتلمس المدافع بكاري مواميتو وتسكن الشباك.

وكان نصيري قريبا من تسجيل الهدف الثالث بعد 3 دقائق لكن تسديدته أبعدها الحارس من على خط المرمى. ولعب منتخب تنزانيا بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 65 بعد طرد المهاجم نوفاتير ميروشي لحصوله على إنذارين.