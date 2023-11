"نحن أبطال العالم ولسنا جبناء".. كواليس شجار ميسي ورودريغو

قبل أن تبدأ مواجهة البرازيل وضيفتها الأرجنتين في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، كان واضحا أنها ستخرج عن مسارها الكروي بسبب الشغب في المدرجات والعنف والمشاحنات في الملعب.

واشتبكت الشرطة مع المشجعين قبل المباراة، مما أدى إلى تأخير انطلاقها لمدة 30 دقيقة، وسط مخاوف لدى اللاعبين بشأن سلامة المشجعين.

وبدأت جماهير البرازيل والأرجنتين المشاحنات أثناء عزف النشيد الوطني للبرازيل، مما دفع الشرطة إلى توجيه الاتهامات إلى جماهير الفريق الزائر التي ردت بإلقاء مقاعد المدرجات على رجال الأمن.

وشوهد العديد من المشجعين، وهم يحطمون كراسي الملعب ويستخدمونها كأسلحة.

ولم يكن الوضع فوق أرضية الملعب أفضل، إذ تكشف الأرقام أن الحكم احتسب 42 خطأ و3 بطاقات صفراء وواحدة حمراء (كلها للبرازيل).

وانعكست هذه الأرقام مشاحنات وملاسنات بين لاعبي "السامبا" و"التانغو" وكان أبرزها التلاسن بين الأرجنتيني رودريغو دي بول لاعب أتلتيكو مدريد والبرازيلي رودريغو مهاجم ريال مدريد وتدخل فيها الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد "الألبيسيليستي".

ووصف مهاجم ريال مدريد لاعبي منتخب الأرجنتين بـ"الجبناء" بعد انسحابهم إلى غرف الملابس عقب الاشتباكات بين المشجعين والشرطة، والتي وصف ميسي تعاملها مع الجماهير بالـ "وحشي".

وقال رودريغو لميسي ورودريغو دي بول، أنتم "جبناء" لذهابكم إلى غرف تبديل الملابس.

ورد ميسي "نحن أبطال العالم، لماذا نحن جبناء؟ انتبه لكلامك"، بحسب قناة "تي واي سي سبورت" الأرجنتينية.

وانضم العديد من اللاعبين الآخرين من كلا الفريقين للتأكد من أن التلاسن لن يتحول إلى شجار، حيث شوهد ميسي وهو يضع يده على رقبة رودريغو.

وأصر أبطال العالم على أنهم لن يعودوا إلى أرض الملعب إلا بعد استعادة النظام، وفعلوا ذلك بعد قضاء أكثر من 20 دقيقة في غرفة تبديل الملابس.

وقال ميسي "ذهبنا إلى غرفة تبديل الملابس، لأنها كانت أفضل طريقة لتهدئة كل شيء، وكان من الممكن أن ينتهي الأمر بمأساة".

وأضاف "أنت تفكر في العائلات، والأشخاص الموجودين هناك، الذين لا يعرفون ما يحدث، وكنا مهتمين بذلك أكثر من لعب مباراة، في تلك المرحلة، كانت ذات أهمية ثانوية".

أول هزيمة للبرازيل على أرضه

وحسم المنتخب الأرجنتيني مباراته أمام نظيره البرازيلي بهدف وحيد سجله نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة الـ63.

ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده بذلك إلى 15 نقطة منفردا بالصدارة بفارق نقطتين أمام منتخب أوروغواي صاحب المركز الثاني.

أما المنتخب البرازيلي، فقد تلقى الهزيمة الثالثة على التوالي ليتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز السادس.

وهذه أول خسارة للبرازيل على الإطلاق على أرضها ضمن تصفيات كأس العالم.