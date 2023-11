مجموعات وجداول مباريات كأس أمم أفريقيا 2023 في ساحل العاج

مع بداية العد التنازلي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023، تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ساحل العاج التي ستحتضن الحدث الأفريقي الكروي الأهم في القارة، من 13 يناير/كانون الثاني إلى 11 فبراير/شباط المقبلين.

ويشارك 24 منتخبا في "كان 2023" للمرة الثانية على التوالي، بعد النسخة السابقة التي أقيمت في الكاميرون عام 2021.

وقسمت المنتخبات إلى 6 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق، ومع نهاية الدور الأول، تتأهل المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، ويلحق بهم أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث.

أما بقية مباريات كأس أمم أفريقيا ستلعب بنظام خروج المغلوب، وذلك بداية من ثُمن النهائي.

The 2023 Africa Cup of Nations in Ivory Coast 🇨🇮 will begin on January 13 and conclude on February 11 of next year.

The event was supposed to take place in June-July but was postponed until 2024. pic.twitter.com/iJqOKKx42f

— Africa View Facts (@AfricaViewFacts) March 31, 2023