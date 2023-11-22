مجموعات وجداول مباريات كأس أمم أفريقيا 2023 في ساحل العاج
مع بداية العد التنازلي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023، تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ساحل العاج التي ستحتضن الحدث الأفريقي الكروي الأهم في القارة، من 13 يناير/كانون الثاني إلى 11 فبراير/شباط المقبلين.
ويشارك 24 منتخبا في "كان 2023" للمرة الثانية على التوالي، بعد النسخة السابقة التي أقيمت في الكاميرون عام 2021.
وقسمت المنتخبات إلى 6 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق، ومع نهاية الدور الأول، تتأهل المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، ويلحق بهم أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث.
أما بقية مباريات كأس أمم أفريقيا ستلعب بنظام خروج المغلوب، وذلك بداية من ثُمن النهائي.
والمجموعات الست هي:
- المجموعة الأولى: ساحل العاج ونيجيريا وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو.
- المجموعة الثانية: مصر وغانا والرأس الأخضر وموزمبيق.
- المجموعة الثالثة: السنغال والكاميرون وغينيا وغامبيا.
- المجموعة الرابعة: الجزائر وبوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا.
- المجموعة الخامسة: تونس ومالي وجنوب أفريقيا وناميبيا.
- المجموعة السادسة: المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.
The 2023 Africa Cup of Nations in Ivory Coast 🇨🇮 will begin on January 13 and conclude on February 11 of next year.
The event was supposed to take place in June-July but was postponed until 2024. pic.twitter.com/iJqOKKx42f
— Africa View Facts (@AfricaViewFacts) March 31, 2023
ملاعب "كان 2023" في ساحل العاج:
- ملعب الحسن واتارا: يحتضن المباراة الافتتاحية ويقع بالعاصمة أبيدجان ويتسع لـ60 ألف متفرج.
- ملعب فيلكس أوفوي بوانيي: يتسع لـ33 ألف متفرج ويقع في أبيدجان أيضا.
- ملعب تشارليز كونان باني: يتسع لـ20 ألف متفرج ويقع في مدينة ياموسوكرو.
- ملعب السلام: يتسع لـ40 ألف متفرج ويقع في مدينة بواكي.
- ملعب أمادو جون كوليبالي: يتسع لـ20 ألف متفرج ويقع في مدينة كورهوجو.
- ملعب لوران بوكو: يتسع لـ20 ألف متفرج ويقع مدينة في سان بيدرو.
📍 أبيدجان، قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023! 🇨🇮
كل شيء على أتم الاستعداد! 🙌#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/ohol5wOtvQ
— CAF – عربي (@caf_online_AR) October 12, 2023
ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم السبت 13 يناير/كانون الثاني 2024 على ملعب الحسن واتارا في العاصمة أبيدجان.
وستجري مباريات دوري المجموعات من 13 يناير/كانون الثاني 2024 وحتى 24 يناير/كانون الثاني 2024.
وستلعب مباريات ثمن النهائي، من 27 يناير/كانون الثاني إلى 30 من الشهر نفسه، بينما تقام مباريات ربع النهائي في 2 و3 فبراير/شباط.
أما مباراة نصف النهائي فستلعب في 7 فبراير/شباط، في حين تلعب مباراتا تحديد المركزين الثالث والرابع في 10 فبراير/شباط على أن تقام المباراة النهائية في 11 فبراير/شباط 2024.
CONFIRMED: The 2023 Africa Cup of Nations in Ivory Coast will be held in the summer, from June 23rd until July 23rd. #AFCON2021 pic.twitter.com/eCRYY8AvgB
— Adam Maina ™ (@AdamMaina_) January 13, 2022
جدول مباريات كأس أمم أفريقيا 2023 بساحل العاج:
الجولة الأولى
السبت 13 يناير/كانون الثاني
ساحل العاج x غينيا بيساو: المجموعة الأولى (ملعب الحسن واتارا)
الأحد 14 يناير/كانون الثاني
- نيجيريا x غينيا الاستوائية: المجموعة الأولى (ملعب الحسن واتارا)
- مصر x موزمبيق: المجموعة الثانية (ملعب فليكس هوفويه بويني)
- غانا x الرأس الأخضر: المجموعة الثانية (ملعب فليكس هوفويه بويني)
الاثنين 15 يناير/كانون الثاني
- السنغال x غامبيا: المجموعة الثالثة (ملعب تشارلس كونان باني)
- الكاميرون x غينيا: المجموعة الثالثة (ملعب تشارلس كونان باني)
- الجزائر x أنغولا: المجموعة الرابعة (ملعب السلام)
الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني
- بوركينا فاسو x موريتانيا: المجموعة الرابعة (ملعب السلام)
- تونس x ناميبيا: المجموعة الخامسة (ملعب أمادو جون كوليبالي)
- مالي x جنوب أفريقيا: المجموعة الخامسة (ملعب أمادو جون كوليبالي)
الأربعاء 17 يناير/كانون الثاني
- المغرب x تنزانيا: المجموعة السادسة (ملعب لوران بوكو)
- الكونغو الديمقراطية x زامبيا: المجموعة السادسة (ملعب لوران بوكو)
الجولة الثانية
الخميس 18 يناير/كانون الثاني
- غينيا الاستوائية x غينيا بيساو: المجموعة الأولى (ملعب الحسن واتارا)
- ساحل العاج x نيجيريا: المجموعة الأولى (ملعب الحسن واتارا)
- مصر x غانا: المجموعة الثانية (ملعب فليكس هوفويه بويني)
- غينيا x غامبيا: المجموعة الثالثة (ملعب تشارلس كونان باني)
- السنغال x الكاميرون: المجموعة الثالثة (ملعب تشارلس كونان باني)
الجمعة 19 يناير/كانون الثاني
الرأس الأخضر x موزمبيق: المجموعة الثانية (ملعب فليكس هوفويه بويني)
السبت 20 يناير/كانون الثاني
- الجزائر x بوركينا فاسو: المجموعة الرابعة (ملعب السلام)
- موريتانيا x أنغولا: المجموعة الرابعة (ملعب السلام)
- تونس x مالي: المجموعة الخامسة (ملعب أمادو جون كوليبالي)
الأحد 21 يناير/كانون الثاني
- المغرب x الكونغو الديمقراطية: المجموعة السادسة (ملعب لوران بوكو)
- زامبيا x تنزانيا: المجموعة السادسة (ملعب لوران بوكو)
- جنوب أفريقيا x ناميبيا: المجموعة الخامسة (ملعب أمادو جون كوليبالي)
الجولة الثالثة
الاثنين 22 يناير/كانون الثاني
- غينيا الاستوائية x ساحل العاج: المجموعة الأولى (ملعب الحسن واتارا)
- غينيا بيساو x نيجيريا: المجموعة الأولى (ملعب فليكس هوفويه بويني)
- موزمبيق x غانا (ملعب الحسن واتارا)
- الرأس الأخضر x مصر: المجموعة الثانية (ملعب فليكس هوفويه بويني)
الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني
- الكاميرون x غامبيا (ملعب السلام)
- غينيا x السنغال: المجموعة الثالثة (ملعب تشارلس كونان باني)
- أنغولا x بوركينا فاسو: المجموعة الرابعة (ملعب تشارلس كونان باني)
- موريتانيا x الجزائر: المجموعة الرابعة (ملعب السلام)
الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني
- تونس x جنوب أفريقيا: المجموعة الخامسة (ملعب أمادو جون كوليبالي)
- ناميبيا x مالي: المجموعة الخامسة (ملعب لوران بوكو)
- تنزانيا x الكونغو الديمقراطية: المجموعة السادسة (ملعب أمادو جون كوليبالي)
- زامبيا x المغرب: المجموعة السادسة (ملعب لوران بوكو)